Финалу Алькарас – Джокович быть? Определены полуфиналисты Уимблдона-2023

12 июля состоялись матчи 1/4 финала Уимблдона-2023 в верхней части турнирной сетки у мужчин.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в трех сетах разобрался с Хольгером Руне.

В полуфинале травяного мейджора испанец встретится с Даниил Медведевым, который выиграл у Кристофера Юбенкса.

Вчера, 11 июля, свои матчи выиграли Новак Джокович и Янник Синнер, который разыграют между собой путевку в финал.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Хольгер Руне [6] – 7:6 (7:3), 6:4, 6:4

Даниил Медведев [3] – Кристофер Юбенкс – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин – 6:4, 3:6, 6:2, 6:2

Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2] – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6

Уимблдон. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Даниил Медведев [3]

Янник Синнер [8] – Новак Джокович [2]