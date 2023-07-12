Финалу Алькарас – Джокович быть? Определены полуфиналисты Уимблдона-2023
12 июля состоялись матчи 1/4 финала в верхней части сетки
12 июля состоялись матчи 1/4 финала Уимблдона-2023 в верхней части турнирной сетки у мужчин.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в трех сетах разобрался с Хольгером Руне.
В полуфинале травяного мейджора испанец встретится с Даниил Медведевым, который выиграл у Кристофера Юбенкса.
Вчера, 11 июля, свои матчи выиграли Новак Джокович и Янник Синнер, который разыграют между собой путевку в финал.
Уимблдон-2023. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Хольгер Руне [6] – 7:6 (7:3), 6:4, 6:4
Даниил Медведев [3] – Кристофер Юбенкс – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1
Нижняя часть сетки
Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин – 6:4, 3:6, 6:2, 6:2
Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2] – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6
Уимблдон. Пары 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Даниил Медведев [3]
Янник Синнер [8] – Новак Джокович [2]
The final four.#Wimbledon pic.twitter.com/gIvTitJaFK— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2023
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