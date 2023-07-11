Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Джокович в четырех сетах выбил Рублева, Синнер оказался сильнее Сафиуллина
11 июля состоялись четвертьфинальные матчи в нижней части турнирной сетки у мужчина на Уимблдоне-2023.
Экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович (Сербия) в четырех сетах обыграл россиянина Андрея Рублева.
Далее Ноле встретится с Янником Синнером (Италия), который выбил еще одного представителя страны 404 Романа Сафиуллина.
Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин – 6:4, 3:6, 6:2, 6:2
Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2] – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6
Hype Level: OFF THE CHARTS 📈🍿@janniksin | @DjokerNole#Wimbledon pic.twitter.com/vPZPGqbyuv— Tennis TV (@TennisTV) July 11, 2023
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