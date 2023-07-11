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  4. Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Уимблдон
11 июля 2023, 21:59 |
2641
5

Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023

Джокович в четырех сетах выбил Рублева, Синнер оказался сильнее Сафиуллина

11 июля 2023, 21:59 |
2641
5
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

11 июля состоялись четвертьфинальные матчи в нижней части турнирной сетки у мужчина на Уимблдоне-2023.

Экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович (Сербия) в четырех сетах обыграл россиянина Андрея Рублева.

Далее Ноле встретится с Янником Синнером (Италия), который выбил еще одного представителя страны 404 Романа Сафиуллина.

Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин – 6:4, 3:6, 6:2, 6:2
Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2] – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6

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Уимблдон-2023 Янник Синнер Роман Сафиуллин Андрей Рублев Новак Джокович
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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introvert
Хотілося б побачити фінал Алькарас - Сіннер, дуже не хотілося б медведєв - Джокович (таке й дивитися не стану)... але буде, швидше за все, Алькарас - Джокович.
Ответить
+3
Саша Денисов
Як би це дико не звучало, але я за Яніка. Ті два лайна не обговорюю, а Алькарас ще своє візьме. 
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+2
Макс Максов
Сьогодні просто свято якесь!
Ответить
0
Умник
Брат Циганкова в хорошей форме
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0
Анатолій Чорнобук
Ответить
0
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