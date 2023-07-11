Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023

11 июля состоялись четвертьфинальные матчи в нижней части турнирной сетки у мужчина на Уимблдоне-2023.

Экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович (Сербия) в четырех сетах обыграл россиянина Андрея Рублева.

Далее Ноле встретится с Янником Синнером (Италия), который выбил еще одного представителя страны 404 Романа Сафиуллина.

Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин – 6:4, 3:6, 6:2, 6:2

Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2] – 6:4, 1:6, 4:6, 3:6