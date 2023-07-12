Украина. Премьер лига12 июля 2023, 20:59 | Обновлено 12 июля 2023, 21:08
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Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари
Стоимость потенциального трансфера Даниила Алефиренко – 500 тысяч евро
12 июля 2023, 20:59 | Обновлено 12 июля 2023, 21:08
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Киевское «Динамо» заинтересовано в услугах вингера луганской «Зари» Даниила Алефиренко.
Стоимость потенциального трансфера составляет около 500 тысяч евро, сообщает ТаТоТаке.
Пока руководство киевлян не получило подтверждения от главного тренера команды Мирчи Луческу, что стоит приобрести этого игрока.
В прошлом сезоне Алефиренко провел за «Зарю» 6 матчей и забил 1 голов, а затем находился в аренде в «Черноморце», где раскрыл свой потенциал (14 матчей и 8 голов).
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Если Луческу выпросив Кабаева заблокирует трансфер Алефиренко, то его надо будет просто прибить уже.