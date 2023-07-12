Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари

Киевское «Динамо» заинтересовано в услугах вингера луганской «Зари» Даниила Алефиренко.

Стоимость потенциального трансфера составляет около 500 тысяч евро, сообщает ТаТоТаке.

Пока руководство киевлян не получило подтверждения от главного тренера команды Мирчи Луческу, что стоит приобрести этого игрока.

В прошлом сезоне Алефиренко провел за «Зарю» 6 матчей и забил 1 голов, а затем находился в аренде в «Черноморце», где раскрыл свой потенциал (14 матчей и 8 голов).