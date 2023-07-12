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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 20:59 | Обновлено 12 июля 2023, 21:08
1293
4

Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари

Стоимость потенциального трансфера Даниила Алефиренко – 500 тысяч евро

12 июля 2023, 20:59 | Обновлено 12 июля 2023, 21:08
1293
4
Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари
Instagram. Даниил Алефиренко

Киевское «Динамо» заинтересовано в услугах вингера луганской «Зари» Даниила Алефиренко.

Стоимость потенциального трансфера составляет около 500 тысяч евро, сообщает ТаТоТаке.

Пока руководство киевлян не получило подтверждения от главного тренера команды Мирчи Луческу, что стоит приобрести этого игрока.

В прошлом сезоне Алефиренко провел за «Зарю» 6 матчей и забил 1 голов, а затем находился в аренде в «Черноморце», где раскрыл свой потенциал (14 матчей и 8 голов).

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Даниил Алефиренко Динамо Киев Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Черноморец Одесса Мирча Луческу
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Gargantua
это очень хороший игрок, который может и в нападении Ванату конкуренцию составить.
Если Луческу выпросив Кабаева заблокирует трансфер Алефиренко, то его надо будет просто прибить уже.
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+1
Злий Глобинець
Перспективний хлопець. Непогано було б його Шахтарю придбати. Бо в Динамо може традиційно "не розкритися". На відміну від ШД, в якому зараз майже повна українізація.
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-3
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ALKOSruLKA
мда... які трансфери - такий і результат...
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-3
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