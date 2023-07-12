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  4. Ярмоленко и Шапаренко – в основе Динамо на спарринг с Янг Бойз
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 19:28 | Обновлено 12 июля 2023, 19:47
782
4

Ярмоленко и Шапаренко – в основе Динамо на спарринг с Янг Бойз

Матч начнется в 20:00

12 июля 2023, 19:28 | Обновлено 12 июля 2023, 19:47
782
4
Ярмоленко и Шапаренко – в основе Динамо на спарринг с Янг Бойз
ФК Динамо Киев

Сегодня, 12 июля «Динамо» Киев на сборах в Австрии проведет контрольный матч против швейцарского «Янг Бойз». Начало – в 20:00 по Киеву.

Стал известен состав «Динамо» на матч.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Бенито, Караваев, Ярмоленко

Запас: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Яцык, Андриевский, Караваев, Малыш, Диалло, Царенко, Биловар, Леднев, Волошин, Рамадани

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Динамо Киев Янг Бойз контрольные матчи УПЛ стартовые составы Динамо - Янг Бойз
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Gargantua
не понял на каких позициях будут играть Караваев и Ярмоленко?
похоже Ярмоленко форвард, а Караваев левый полузащитник 
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zhyr
Біль))))
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