Ярмоленко и Шапаренко – в основе Динамо на спарринг с Янг Бойз

Сегодня, 12 июля «Динамо» Киев на сборах в Австрии проведет контрольный матч против швейцарского «Янг Бойз». Начало – в 20:00 по Киеву.

Стал известен состав «Динамо» на матч.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Бенито, Караваев, Ярмоленко

Запас: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Яцык, Андриевский, Караваев, Малыш, Диалло, Царенко, Биловар, Леднев, Волошин, Рамадани