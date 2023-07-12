Украина. Премьер лига12 июля 2023, 19:28 | Обновлено 12 июля 2023, 19:47
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Ярмоленко и Шапаренко – в основе Динамо на спарринг с Янг Бойз
Матч начнется в 20:00
12 июля 2023, 19:28 | Обновлено 12 июля 2023, 19:47
782
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Сегодня, 12 июля «Динамо» Киев на сборах в Австрии проведет контрольный матч против швейцарского «Янг Бойз». Начало – в 20:00 по Киеву.
Стал известен состав «Динамо» на матч.
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Бенито, Караваев, Ярмоленко
Запас: Моргун, Игнатенко, Боль, Шепелев, Яцык, Андриевский, Караваев, Малыш, Диалло, Царенко, Биловар, Леднев, Волошин, Рамадани
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похоже Ярмоленко форвард, а Караваев левый полузащитник