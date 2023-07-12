Англия12 июля 2023, 17:38 | Обновлено 12 июля 2023, 17:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала защитника сборной Испании
Пау Торрес покинул «Вильярреал»
12 июля 2023, 17:38 | Обновлено 12 июля 2023, 17:49
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«Астон Вилла» официально сообщила о подписании центрального защитника «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торреса.
Контракт с 26-летним защитником рассчитан на пять лет – до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, что связано с тем, что контракт Торреса с «Вильярреалом» истекал через год.
Торрес выступал за «Вильярреал» с 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол в 39 матчах во всех турнирах.
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