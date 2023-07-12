ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала защитника сборной Испании

«Астон Вилла» официально сообщила о подписании центрального защитника «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торреса.

Контракт с 26-летним защитником рассчитан на пять лет – до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро, что связано с тем, что контракт Торреса с «Вильярреалом» истекал через год.

Торрес выступал за «Вильярреал» с 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол в 39 матчах во всех турнирах.