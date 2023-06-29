Источник: Астон Вилла договорилась о переходе лидера обороны Вильярреала

Английская «Астон Вилла» договорилась о трансфере защитника испанского «Вильярреала» Пау Торреса.

Сообщается, что 26-летний игрок обороны уже согласовал условия личного контракта с бирмингемцами. Ожидается, что подписание Торреса обойдется «Астон Вилле» примерно в 35 млн евро.

Видеть Пау Торреса в «Астон Вилле» хотел испанский наставник команды Унаи Эмери. Он ранее работал с защитником, когда возглавлял «Вильярреал».

Ранее «львы» объявили о подписании Юри Тилеманса, у которого завершился контракт с «Лестером».