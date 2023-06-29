Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Астон Вилла договорилась о переходе лидера обороны Вильярреала
Англия
29 июня 2023, 17:37 | Обновлено 29 июня 2023, 18:02
246
0

Источник: Астон Вилла договорилась о переходе лидера обороны Вильярреала

В АПЛ переберется Пау Торрес

29 июня 2023, 17:37 | Обновлено 29 июня 2023, 18:02
246
0
Источник: Астон Вилла договорилась о переходе лидера обороны Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Торрес

Английская «Астон Вилла» договорилась о трансфере защитника испанского «Вильярреала» Пау Торреса.

Сообщается, что 26-летний игрок обороны уже согласовал условия личного контракта с бирмингемцами. Ожидается, что подписание Торреса обойдется «Астон Вилле» примерно в 35 млн евро.

Видеть Пау Торреса в «Астон Вилле» хотел испанский наставник команды Унаи Эмери. Он ранее работал с защитником, когда возглавлял «Вильярреал».

Ранее «львы» объявили о подписании Юри Тилеманса, у которого завершился контракт с «Лестером».

По теме:
Турецкий топ-клуб нацелился на Коутиньо
Кепе нужна конкуренция. Челси проявляет интерес к Трубину
Кай ХАВЕРЦ: «Цель в Арсенале – выигрывать трофеи»
Пау Торрес Астон Вилла Вильярреал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Футбол | 28 июня 2023, 20:39 0
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича

Львовяне сыграли вничью с «Агробизнесом»

С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Футбол | 28 июня 2023, 23:59 43
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21

Украина проведет четвертьфинал с Францией 2 июля в Клуж-Напоке

Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Волейбол | 28.06.2023, 21:03
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Металлург не стал продлевать контракты с защитником и полузащитником
Футбол | 29.06.2023, 16:23
Металлург не стал продлевать контракты с защитником и полузащитником
Металлург не стал продлевать контракты с защитником и полузащитником
Турецкий клуб интересуется Алексеем Кащуком
Футбол | 29.06.2023, 13:19
Турецкий клуб интересуется Алексеем Кащуком
Турецкий клуб интересуется Алексеем Кащуком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
29.06.2023, 05:45 3
Другие виды
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
27.06.2023, 23:59 17
Футбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
27.06.2023, 23:37 104
Футбол
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 16
Футбол
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
28.06.2023, 08:50 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем