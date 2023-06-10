Забрали бесплатно. Астон Вилла перехватила хавбека Лестера Тилеманса

«Астон Вилла» оформила свой первый летний трансфер, подписав контракт с полузащитником Юри Тилемансом, который перебрался в команду на правах свободного агента.

Бельгиец был лидером «Лестера», который вылетел в Чемпионшип. Бирмингемская команда сумела опередить «Милан», «Тоттенхэм» и другие клубы, желавшие подписать Тилеманса.

26-летний игрок в минувшем сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 37 матчах.