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Англия
10 июня 2023, 22:11 |
826
0

Забрали бесплатно. Астон Вилла перехватила хавбека Лестера Тилеманса

Игрок решил остаться в Англии

10 июня 2023, 22:11 |
826
0
Забрали бесплатно. Астон Вилла перехватила хавбека Лестера Тилеманса
Sky Sports

«Астон Вилла» оформила свой первый летний трансфер, подписав контракт с полузащитником Юри Тилемансом, который перебрался в команду на правах свободного агента.

Бельгиец был лидером «Лестера», который вылетел в Чемпионшип. Бирмингемская команда сумела опередить «Милан», «Тоттенхэм» и другие клубы, желавшие подписать Тилеманса.

26-летний игрок в минувшем сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 37 матчах.

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Юри Тилеманс Астон Вилла трансферы АПЛ трансферы
Источник Sky Sports
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