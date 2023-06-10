Англия10 июня 2023, 22:11 |
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Забрали бесплатно. Астон Вилла перехватила хавбека Лестера Тилеманса
Игрок решил остаться в Англии
10 июня 2023, 22:11 |
826
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«Астон Вилла» оформила свой первый летний трансфер, подписав контракт с полузащитником Юри Тилемансом, который перебрался в команду на правах свободного агента.
Бельгиец был лидером «Лестера», который вылетел в Чемпионшип. Бирмингемская команда сумела опередить «Милан», «Тоттенхэм» и другие клубы, желавшие подписать Тилеманса.
26-летний игрок в минувшем сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 37 матчах.
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