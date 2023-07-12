Стали известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне-2023

11 и 12 июля состоялись матчи 1/4 финала женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире.

Во вторник украинка Элина Свитолина выбила из борьбы первую ракетку мира Игу Свёнтек, а Маркета Вондроушова не пустила в полуфинал американку Джессику Пегулу.

В среду вторая ракетка мира Арина Соболенко разобралась с Мэдисон Киз, а в матче Онс Жабер – Елена Рыбакина победу одержала представительница Туниса.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [WC] – Ига Свентек [1] – 7:5, 6:7(5), 6:2

Маркета Вондроушова – Джессика Пегула [4] – 6:4, 2:6, 6:4

Нижняя часть сетки

Онс Жабер [6] – Елена Рыбакина [3] – 6:7(5), 6:4, 6:1

Арина Соболенко [2] – Мэдисон Киз [25] – 6:2, 6:4

Уимблдон-2023. Пары 1/2 финала

Элина Свитолина [WC] – Маркета Вондроушова

Онс Жабер [6] – Арина Соболенко [2]

Полуфинальные матчи у женщин состоятся в четверг, 13 июля.