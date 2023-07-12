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Уимблдон
12 июля 2023, 17:32 | Обновлено 12 июля 2023, 18:22
3040
3

Стали известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне-2023

Элина Свитолина во второй раз в карьере оказалась в четверке лучших на травяном мейджоре

12 июля 2023, 17:32 | Обновлено 12 июля 2023, 18:22
3040
3
Стали известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 и 12 июля состоялись матчи 1/4 финала женского одиночного разряда на Уимблдонском турнире.

Во вторник украинка Элина Свитолина выбила из борьбы первую ракетку мира Игу Свёнтек, а Маркета Вондроушова не пустила в полуфинал американку Джессику Пегулу.

В среду вторая ракетка мира Арина Соболенко разобралась с Мэдисон Киз, а в матче Онс Жабер – Елена Рыбакина победу одержала представительница Туниса.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [WC] – Ига Свентек [1] – 7:5, 6:7(5), 6:2
Маркета Вондроушова – Джессика Пегула [4] – 6:4, 2:6, 6:4

Нижняя часть сетки

Онс Жабер [6] – Елена Рыбакина [3] – 6:7(5), 6:4, 6:1
Арина Соболенко [2] – Мэдисон Киз [25] – 6:2, 6:4

Уимблдон-2023. Пары 1/2 финала

Элина Свитолина [WC] – Маркета Вондроушова
Онс Жабер [6] – Арина Соболенко [2]

Полуфинальные матчи у женщин состоятся в четверг, 13 июля.

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Элина Свитолина Джессика Пегула Мэдисон Киз Арина Соболенко Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Ига Свёнтек Онс Жабер Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Умник
Онс вынесет губика
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Роман Романченков
Треба у фіналі картоплі насмажити...
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Финал Маркета - АС
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