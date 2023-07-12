Источник: Шахтер получит компенсацию за трансфер Соломона

«Шахтер» получит компенсацию за трансфер Манора Соломона в «Тоттенхэм». Об этом сообщает английское издание The Guardian.

По их информации, платить компенсацию будет не только «Тоттенхэм», но и ФИФА. Сумма этой компенсации не известна.

Напомним, контракт Соломона с «Шахтером» истекает в конце календарного 2023 года. Первые полгода в «Тоттенхэме» вингер будет играть по Annexe 7 от ФИФА.