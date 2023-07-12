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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 16:45 |
424
3

Источник: Шахтер получит компенсацию за трансфер Соломона

Платить ее будут и ФИФА, и «Тоттенхэм»

12 июля 2023, 16:45 |
424
3
Источник: Шахтер получит компенсацию за трансфер Соломона
ФК Тоттенхэм. Манор Соломон

«Шахтер» получит компенсацию за трансфер Манора Соломона в «Тоттенхэм». Об этом сообщает английское издание The Guardian.

По их информации, платить компенсацию будет не только «Тоттенхэм», но и ФИФА. Сумма этой компенсации не известна.

Напомним, контракт Соломона с «Шахтером» истекает в конце календарного 2023 года. Первые полгода в «Тоттенхэме» вингер будет играть по Annexe 7 от ФИФА.

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Источник The Guardian
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Як це ФІФА та розщедрилось? Однак, прецедент! Потрібно усім українським клубам домагатися компенсацій за легіонерів, які пішли в інші клуби під час війни.
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+1
Alexander Киев
Як би не скулили глори дінама, але менеджмент Шахтаря - це ТОП
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0
Burevestnik
сльози Палкіна перетворились в євроценти...  
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-2
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