Украина. Премьер лига12 июля 2023, 16:45 |
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Источник: Шахтер получит компенсацию за трансфер Соломона
Платить ее будут и ФИФА, и «Тоттенхэм»
12 июля 2023, 16:45 |
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«Шахтер» получит компенсацию за трансфер Манора Соломона в «Тоттенхэм». Об этом сообщает английское издание The Guardian.
По их информации, платить компенсацию будет не только «Тоттенхэм», но и ФИФА. Сумма этой компенсации не известна.
Напомним, контракт Соломона с «Шахтером» истекает в конце календарного 2023 года. Первые полгода в «Тоттенхэме» вингер будет играть по Annexe 7 от ФИФА.
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