Килиан МБАППЕ: «Я сейчас думаю о Золотом мяче»
Форвард «ПСЖ» – о своих амбициях
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что сейчас думает о завоевании Золотого мяча, а не о возможном переходе в «Реал»:
«Да, сейчас я думаю о Золотом мяче. Но даже если я о нем не думаю, то люди думают обо мне, потому что мое имя всегда возникает в таких обсуждениях. Голосуют люди, а я просто вношу свой вклад.
Когда ты играешь на топ-уровне, тебя окружают только футболисты высокого уровня. Если я назову кого-то одного, то это будет выглядеть как пренебрежение к другим соперникам. Всех этих игроков вы можете назвать и сами.
Люди думают, что я играл сильно? Это делает меня счастливым и дает уверенность, которая позволит продолжать делать то, что я делаю».
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