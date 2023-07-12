Килиан МБАППЕ: «Я сейчас думаю о Золотом мяче»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что сейчас думает о завоевании Золотого мяча, а не о возможном переходе в «Реал»:

«Да, сейчас я думаю о Золотом мяче. Но даже если я о нем не думаю, то люди думают обо мне, потому что мое имя всегда возникает в таких обсуждениях. Голосуют люди, а я просто вношу свой вклад.

Когда ты играешь на топ-уровне, тебя окружают только футболисты высокого уровня. Если я назову кого-то одного, то это будет выглядеть как пренебрежение к другим соперникам. Всех этих игроков вы можете назвать и сами.

Люди думают, что я играл сильно? Это делает меня счастливым и дает уверенность, которая позволит продолжать делать то, что я делаю».