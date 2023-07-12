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  4. Килиан МБАППЕ: «Я сейчас думаю о Золотом мяче»
Франция
12 июля 2023, 16:33 |
257
1

Килиан МБАППЕ: «Я сейчас думаю о Золотом мяче»

Форвард «ПСЖ» – о своих амбициях

12 июля 2023, 16:33 |
257
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Килиан МБАППЕ: «Я сейчас думаю о Золотом мяче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что сейчас думает о завоевании Золотого мяча, а не о возможном переходе в «Реал»:

«Да, сейчас я думаю о Золотом мяче. Но даже если я о нем не думаю, то люди думают обо мне, потому что мое имя всегда возникает в таких обсуждениях. Голосуют люди, а я просто вношу свой вклад.

Когда ты играешь на топ-уровне, тебя окружают только футболисты высокого уровня. Если я назову кого-то одного, то это будет выглядеть как пренебрежение к другим соперникам. Всех этих игроков вы можете назвать и сами.

Люди думают, что я играл сильно? Это делает меня счастливым и дает уверенность, которая позволит продолжать делать то, что я делаю».

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Килиан Мбаппе ПСЖ Золотой мяч
Источник France Football
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stalevar1250
Ахаа 😂 😂
Тебе он светит, только в том случае, если ты его купишь,  ваще из ума выжил , черепашка ниндзяо)) 
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