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  4. ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»
Франция
09 июля 2023, 16:10 |
1689
3

ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»

Клуб намерен заработать на трансфере

09 июля 2023, 16:10 |
1689
3
ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В интернет попало письмо, которым ПСЖ в июле ответил Килиану Мбаппе на его заявление о том, что он не будет продлевать контракт, который истекает в 2024 году.

Клуб считает, что Мбаппе, если он хочет уйти, должен дать ПСЖ заработать на трансфере.

«Выходом из ситуации может быть только новый контракт или продажа, о чем мы ранее договорились. Так уходят такие великие игроки, как ты».

«Оставляя не только свое наследие и результаты, но и помогая клубу, который сам помогал твоему развитию с юных лет», — заявили в ПСЖ.

Ранее Мбаппе дал понять, что готов провести новый сезон в ПСЖ, но затем уйдет свободным агентом. Главным претендентом называют «Реал».

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Источник The Athletic
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Gargantua
- я маленький, уйду свободным агентом и возьму 200 млн подъемных, ответил Килиан
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+2
Дані Рохас
и вишенку сьесть и на бутылку сесть. ПСЖ нужен сильный и способный спортивный директор, а не эти клоуны которые то Месси подпишут, то пол состава перетосуют и ещё обижаются когда их с ЛЧ кто-то выкидывает... 
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+2
AndiM
Здайте Джанго до саудитів.
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+1
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