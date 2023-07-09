ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»
Клуб намерен заработать на трансфере
В интернет попало письмо, которым ПСЖ в июле ответил Килиану Мбаппе на его заявление о том, что он не будет продлевать контракт, который истекает в 2024 году.
Клуб считает, что Мбаппе, если он хочет уйти, должен дать ПСЖ заработать на трансфере.
«Выходом из ситуации может быть только новый контракт или продажа, о чем мы ранее договорились. Так уходят такие великие игроки, как ты».
«Оставляя не только свое наследие и результаты, но и помогая клубу, который сам помогал твоему развитию с юных лет», — заявили в ПСЖ.
Ранее Мбаппе дал понять, что готов провести новый сезон в ПСЖ, но затем уйдет свободным агентом. Главным претендентом называют «Реал».
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