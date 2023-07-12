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  4. Погба получил два предложения из Саудовской Аравии
Италия
12 июля 2023, 15:52 |
243
0

Погба получил два предложения из Саудовской Аравии

Сам хавбек не хочет покидать «Ювентус»

12 июля 2023, 15:52 |
243
0
Погба получил два предложения из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

У «Ювентуса» и Поля Погба есть на руках два предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Аль-Иттихад» предложил Погба контракт на три года общей стоимостью 100 миллионов евро. «Аль-Ахли» дает 30-летнему французу контракт на 150 миллионов. Сам Погба хочет остаться в «Ювентусе» и склоняется к тому, чтобы отклонить оба предложения.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов продать Погба нынешним летом.

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Поль Погба Ювентус Аль-Иттихад Аль-Ахли Джидда
Источник La Stampa
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