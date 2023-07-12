Италия12 июля 2023, 15:52 |
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Погба получил два предложения из Саудовской Аравии
Сам хавбек не хочет покидать «Ювентус»
12 июля 2023, 15:52 |
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У «Ювентуса» и Поля Погба есть на руках два предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщают итальянские СМИ.
«Аль-Иттихад» предложил Погба контракт на три года общей стоимостью 100 миллионов евро. «Аль-Ахли» дает 30-летнему французу контракт на 150 миллионов. Сам Погба хочет остаться в «Ювентусе» и склоняется к тому, чтобы отклонить оба предложения.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов продать Погба нынешним летом.
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