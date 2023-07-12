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Уимблдон
12 июля 2023, 15:07 | Обновлено 12 июля 2023, 15:32
771
0

Свитолина рассказала, как ей помог тренер Рамон Слейтер

Украинская теннисистка не скрывает, что пока что у них все складывается отлично

12 июля 2023, 15:07 | Обновлено 12 июля 2023, 15:32
771
0
Свитолина рассказала, как ей помог тренер Рамон Слейтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамон Слейтер (в белой кепке)

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как ей помог тренер Рамон Слейтер, с которім она работает с начала весны.

«Мы много говорим о разных стилях игры. Мы говорим о том, как я играю. Во-первых, он отличный парень, отличный человек. Думаю, нам очень нравится работать вместе на площадке, да и вне ее тоже.

Да, просто что-то совпало. Пока все работает хорошо. Я счастлива, что мы нашли эту связь. Я думаю, что в других случаях, когда ты начинаешь работать с кем-то, обычно это происходит в межсезонье, и у тебя есть пара недель, чтобы поработать вместе, а потом ты сразу попадаешь на Australian Open.

У нас было больше времени, потому что я возвращалась постепенно, у меня было три-четыре месяца, чтобы поработать над некоторыми вещами. У нас было время, чтобы как следует поработать над некоторыми моментами, которые, по нашему мнению, я должна привнести в свою игру. Поэтому я думаю, что это немного отличается от других случаев», – сказала Свитолина.

Отметим, что Элина вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, где сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

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Рамон Слейтер Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник ASAP text
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