Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как ей помог тренер Рамон Слейтер, с которім она работает с начала весны.

«Мы много говорим о разных стилях игры. Мы говорим о том, как я играю. Во-первых, он отличный парень, отличный человек. Думаю, нам очень нравится работать вместе на площадке, да и вне ее тоже.

Да, просто что-то совпало. Пока все работает хорошо. Я счастлива, что мы нашли эту связь. Я думаю, что в других случаях, когда ты начинаешь работать с кем-то, обычно это происходит в межсезонье, и у тебя есть пара недель, чтобы поработать вместе, а потом ты сразу попадаешь на Australian Open.

У нас было больше времени, потому что я возвращалась постепенно, у меня было три-четыре месяца, чтобы поработать над некоторыми вещами. У нас было время, чтобы как следует поработать над некоторыми моментами, которые, по нашему мнению, я должна привнести в свою игру. Поэтому я думаю, что это немного отличается от других случаев», – сказала Свитолина.

Отметим, что Элина вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, где сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.