Сергей КОВАЛЕЦ: «Команда Ротаня объединила страну»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец оценил выступление молодежной сборной Украины на Евро-2023 (U-21), которая дошла до полуфинала, завоевав лицензию на ОИ-2014.

- Команда Ротаня объединила страну: все с нетерпением ждали матчи группового турнира, стадии плей-офф. Мы в очередной раз продемонстрировали миру – несмотря на войну, Украина продолжает развиваться, играть и побеждать на международном уровне.

Очень хотелось пройти Испанию и сыграть в финале, но футбол такая вещь, что не всегда удается достичь желаемого результата, особенно когда играешь против лучших.

В целом, поздравляю тренеров и игроков, сделана хорошая работа: выход в полуфинал, а также попадание на Олимпиаду.

- На ваш взгляд, что не удалось в игре с Испанией?

- В течение Евро мы неоднократно говорили о значимости восстановления, ведь график насыщенный, турнир скоротечный. Испания имела в запасе на сутки больше, к тому же как выяснилось, наша сборная не без приключений добиралась в Бухарест после матча с французами. А в футболе, как известно, мелочей не бывает.

Не столько повлияла даже физическая нагрузка, как эмоциональное опустошение после победа над Францией. Выход на Олимпиаду – это историческое достижение, понять ребят можно. В полуфинале они старались выполнять привычную работу, играть в свой футбол, но было тяжело.

И все же основной момент, на мой взгляд, заключается в другом.

- Что именно имеете в виду?

- Если Франция где-то недооценила нашу команду, то Испания была настроена максимально. Соперник провел матч очень надежно, почти не ошибался, у нас было мало шансов.