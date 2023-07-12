Карло НИКОЛИНИ: «У Шахтера прекрасная команда, лучшие игроки Украины»

Карло Николини, который перешел на должность фитнесс-тренера «Шахтера», рассказал о команде и подготовке к новому сезону.

– Карло, вы давно работаете в «Шахтере». Расскажите, пожалуйста, о себе и ваших обязанностях в тренерском штабе Патрика ван Леувена.

– Да, я уже двадцать лет в «Шахтере». Пришел с Мирчей Луческу как его ассистент и тренер по физподготовке. Мы работали в течение двенадцати лет и потом на время покинули «Шахтер». Три года назад я вернулся как помощник Дарио Срны, спортивного директора, чтобы помогать команде в поиске игроков и анализе игры и поддержать Дарио. В этом году у команды сменился главный тренер, штабу нужен был тренер по физподготовке. Президент и спортивный директор спросили меня, хочу ли я вернуться на прежнюю должность и, конечно, я с радостью согласился. Мне всегда приятно сотрудничать с «Шахтером». И если в этом году «Шахтеру» нужно, чтобы я занял эту должность, я сделаю все возможное, чтобы принести максимальную пользу команде.

– Какие ваши личные цели как тренера?

– В этом году у нас очень тяжелый сезон, как и в прошлом. Прежде всего, у нас очень короткий сбор. И, как уже видят наши болельщики, игроки прибывают тремя-четырьмя группами. К примеру, наши фантастические игроки из сборной Украины U21 присоединятся к нам через несколько дней. Поэтому в этом месяце моя цель будет попытаться обеспечить для Мистера хорошее физическое состояние всех игроков перед стартом сезона. Это очень тяжело, потому что, еще раз повторяю, они приезжают в разное время. Есть также некоторые футболисты, как, например, вернувшийся с травмами Лассина Траоре – они нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Поэтому моя задача на начало сезона немного сложна, но мы стараемся сделать все возможное.

– Как давно вы знакомы с главным тренером Патриком ван Леувеном?

– Патрика я знаю давно, потому что во время моего первого года в «Шахтере» он стал директором Академии. Сейчас у нас много возможностей пообщаться, поскольку игроки Академии должны вырасти, чтобы попасть в первую команду. И когда он был в Казахстане, Маккаби, мы имели возможность встретиться на сборе, и это всегда было приятно, потому что он очень сильный специалист. Умные люди развиваются во время разговоров о футболе. Конечно, нам нужно адаптироваться, но мы давно знаем друг друга. Да, мы никогда не работали вместе, но я думаю, что сможем проделать отличную работу.

– Что вы можете сказать о нынешнем составе?

– Повторюсь, мы имеем отличную команду. У нас есть лучшие игроки в Украине, и мы стараемся подготовить этот состав, привести всех в форму. У наших молодых исполнителей уже есть определенный опыт, потому что они постоянно играют. Но также мы не должны забывать, что много игроков в молодежной команде, поэтому нам нужно как можно быстрее дать им практику и тот же опыт, чтобы они могли прогрессировать и взрослеть. Я думаю, что в команде есть хорошее сочетание опытных футболистов, таких как Степаненко, Матвиенко, Ракицкий и другие, также очень талантливые юные футболисты и совсем молодые, которые уже понемногу взрослеют. Как вы видите, Бондаренко, Судаков, Сикан и другие играли за сборную U21, но у них уже есть опыт игры в национальной сборной Украины. Они играют в Лиге чемпионов последние два года, то есть у них уже есть опыт и они еще молоды. Я считаю, что у нашей команды очень сильный состав. Это работа Дарио и президента. И они могут сделать команду еще лучше, но я доволен составом, который у нас есть.

– Что можете сказать о подготовке к сезону? Можете объяснить разные детали вашей текущей работы?

– В этом месяце мы пытаемся восстановить физическую форму игроков, чтобы через двадцать дней начать чемпионат. Следует понимать, в каком состоянии возвращаются игроки сборной. И я не думаю, что они многое теряют, но надо быть осторожными, потому что у них был длительный сезон, у них не было полноценного отдыха, они будут отдыхать только во время перерыва в январе. После начала сезона, как было и в прошлом году, у нас будет много путешествий, а это значит, что остается меньше времени на тренировки и восстановление. И нам нужно лучше сосредоточиться на тренировках, специальной подготовке, очень хорошо сфокусироваться на восстановлении и попытаться передавать тренеру и его штабу игроков в лучшем состоянии для каждой игры. Это моя цель на этот сезон: хорошая форма для начала сезона и сохранение этой хорошей формы в течение сезона. Это будет непросто с теми трудностями, о которых я говорил.