Джокович повторил рекорд Федерера по полуфиналам на турнирах Grand Slam
Новак 46 раз доходил до стадии 1/2 финала на мейджорах
Экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович в четвертьфинале Уимблдона в четырех сетах обыграл россиянина Андрея Рублева и в 46-й раз в карьере пробился в четверку лучших на турнирах Grand Slam.
По этому показателю серб сравнился с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который уже завершил профессиональную карьеру.
У испанца Рафаэля Надаля – 38 выходов в полуфинал. Если Рафа действительно собирается завершить карьеру в следующем году, то превзойти этот показатель он уже не сможет.
Рекордсмены по количеству выходов в полуфинал турниров Grand Slam
1. Новак Джокович (Сербия) – 46 турниров (2007-2023 годы)
1. Роджер Федерер (Швейцария) – 46 (2003-2020)
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 38 (2005-2022)
4. Джимми Коннорс (США) – 31 (1974-1991)
5. Иван Лендл (Чехословакия) – 28 (1981-1991)
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