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  4. Джокович повторил рекорд Федерера по полуфиналам на турнирах Grand Slam
Уимблдон
12 июля 2023, 12:45 |
636
0

Джокович повторил рекорд Федерера по полуфиналам на турнирах Grand Slam

Новак 46 раз доходил до стадии 1/2 финала на мейджорах

12 июля 2023, 12:45 |
636
0
Джокович повторил рекорд Федерера по полуфиналам на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович в четвертьфинале Уимблдона в четырех сетах обыграл россиянина Андрея Рублева и в 46-й раз в карьере пробился в четверку лучших на турнирах Grand Slam.

По этому показателю серб сравнился с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который уже завершил профессиональную карьеру.

У испанца Рафаэля Надаля – 38 выходов в полуфинал. Если Рафа действительно собирается завершить карьеру в следующем году, то превзойти этот показатель он уже не сможет.

Рекордсмены по количеству выходов в полуфинал турниров Grand Slam

1. Новак Джокович (Сербия) – 46 турниров (2007-2023 годы)
1. Роджер Федерер (Швейцария) – 46 (2003-2020)
3. Рафаэль Надаль (Испания) – 38 (2005-2022)
4. Джимми Коннорс (США) – 31 (1974-1991)
5. Иван Лендл (Чехословакия) – 28 (1981-1991)

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Новак Джокович Роджер Федерер Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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