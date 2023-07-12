Джокович повторил рекорд Федерера по полуфиналам на турнирах Grand Slam

Экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович в четвертьфинале Уимблдона в четырех сетах обыграл россиянина Андрея Рублева и в 46-й раз в карьере пробился в четверку лучших на турнирах Grand Slam.

По этому показателю серб сравнился с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который уже завершил профессиональную карьеру.

У испанца Рафаэля Надаля – 38 выходов в полуфинал. Если Рафа действительно собирается завершить карьеру в следующем году, то превзойти этот показатель он уже не сможет.

Рекордсмены по количеству выходов в полуфинал турниров Grand Slam

1. Новак Джокович (Сербия) – 46 турниров (2007-2023 годы)

1. Роджер Федерер (Швейцария) – 46 (2003-2020)

3. Рафаэль Надаль (Испания) – 38 (2005-2022)

4. Джимми Коннорс (США) – 31 (1974-1991)

5. Иван Лендл (Чехословакия) – 28 (1981-1991)