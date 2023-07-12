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  4. Маттео БЕРРЕТТИНИ: «На Уимблдоне я снова почувствовал себя живым»
Уимблдон
12 июля 2023, 12:18 |
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0

Маттео БЕРРЕТТИНИ: «На Уимблдоне я снова почувствовал себя живым»

Итальянский теннисист – о хорошем выступлении на травяном мейджоре

12 июля 2023, 12:18 |
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Маттео БЕРРЕТТИНИ: «На Уимблдоне я снова почувствовал себя живым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, который два года назад играл в финале Уимблдона, прокомментировал выступления на травяном мейджоре в текущем сезоне.

Отметим, что Берреттини до Уимблдона сыграл всего один матч на траве в этом году и разгромно проиграл. В Лондоне ему удалось дойти до четвертого круга, где его смог остановить лишь лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас.

«За два дня до Уимблдона я не знал, играть мне или нет, но вместо этого я вышел в 1/8 финала. Все это должно вызывать у меня гордость.

Я очень конкурентоспособен и всегда хочу побеждать. Я снова почувствовал себя живым, почувствовал, что это то, что я хочу делать. Я не показал свой лучший результат, но это спорт.

Я думаю, что мог бы поработать над приемом, особенно в проигранных сетах я был не так агрессивен, как планировал, и мой форхенд не работал так, как я хотел.

В матче с Алькарасом я ошибался, но старался. Карлос нашел мои слабые места и ударил туда. Это теннис, и у меня сложилось впечатление, что он мог бы сделать еще лучше», – сказал итальянец.

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Маттео Берреттини Уимблдон-2023 Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Tennis World USA
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