ВИДЕО. Фанаты Жальгириса скандировали «Слава Украине» в день саммита НАТО

Во вторник состоялся матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между литовским «Жальгирисом» и северомакедонской «Стругой». Игра завершилась нулевой ничьей.

Фанаты клуба из Вильнюса во время встречи устроили перекличку между трибунами заполненного стадиона, используя украинские патриотические лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».

Отметим, что 11 июля в Вильнюсе как раз проходил саммит стран НАТО.

Ответный матч «Струг» – «Жальгирис» состоится 18 июля Охриде.