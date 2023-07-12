ВИДЕО. Фанаты Жальгириса скандировали «Слава Украине» в день саммита НАТО
Во вторник в Вильнюсе был украинский день
Во вторник состоялся матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между литовским «Жальгирисом» и северомакедонской «Стругой». Игра завершилась нулевой ничьей.
Фанаты клуба из Вильнюса во время встречи устроили перекличку между трибунами заполненного стадиона, используя украинские патриотические лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».
Отметим, что 11 июля в Вильнюсе как раз проходил саммит стран НАТО.
Ответный матч «Струг» – «Жальгирис» состоится 18 июля Охриде.
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