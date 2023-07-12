ЛАПОРТА: «У Барселоны было разрешение от Ла Лиги на подписание Месси»

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб мог летом этого года подписать нападающего Лионеля Месси.

«У нас было разрешение от Ла Лиги на подписание Лео. Мы не хотели того, что было в прошлый раз, и сказали им, что когда мы будем соответствовать фэйр плей, то сообщим им об этом. Контракт был согласован, но Хорхе [отец и агент Месси] пришел ко мне и сказал, что Лео решил перейти в «Интер Майами», потому что провел несколько очень тяжелых сезонов в Париже, где на него оказывалось большое давление. Мол, в Майами он будет спокойнее и сможет думать о сборной, и, несмотря на то, что он хотел перейти в «Барселону», он не хочет проводить еще один такой год. Это понятно, и мы будем работать над супер-трибьютом Месси, который должна сделать «Барселона», – рассказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что Месси будет получать в «Интер Майами» до 60 млн долларов в год.