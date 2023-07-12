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Испания
12 июля 2023, 10:17 | Обновлено 12 июля 2023, 10:40
250
1

ЛАПОРТА: «У Барселоны было разрешение от Ла Лиги на подписание Месси»

Президент каталонцев – о несостоявшемся возвращении аргентинца

12 июля 2023, 10:17 | Обновлено 12 июля 2023, 10:40
250
1
ЛАПОРТА: «У Барселоны было разрешение от Ла Лиги на подписание Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что клуб мог летом этого года подписать нападающего Лионеля Месси.

«У нас было разрешение от Ла Лиги на подписание Лео. Мы не хотели того, что было в прошлый раз, и сказали им, что когда мы будем соответствовать фэйр плей, то сообщим им об этом. Контракт был согласован, но Хорхе [отец и агент Месси] пришел ко мне и сказал, что Лео решил перейти в «Интер Майами», потому что провел несколько очень тяжелых сезонов в Париже, где на него оказывалось большое давление. Мол, в Майами он будет спокойнее и сможет думать о сборной, и, несмотря на то, что он хотел перейти в «Барселону», он не хочет проводить еще один такой год. Это понятно, и мы будем работать над супер-трибьютом Месси, который должна сделать «Барселона», – рассказал Лапорта.

Ранее сообщалось, что Месси будет получать в «Интер Майами» до 60 млн долларов в год.

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Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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Andrew Schebet
Та задовбала вже Барселона говнячити навколо Мессі... Свого часу він пішов їм на поступки, а вони об нього ноги витерли. Це при тому що він погодився на всі їх умови щодо безвідсоткової розстрочки по виплаті заборгованості на п'ять років, що має закінчитись у 2025 році. Що ще їм не йдеться? Зарплата у Лео завелика? Так. Це є не Бєсєдін... Так і ту зарплату що погодили не виплачували... І ще хотіли щоби він при такому паскудному відношенні продовжував грати? Може за право грати у Барселона, якісь такий собі Лео  Мессі, який є одним з найкращих гравців в історії футболу, ще й доплачувати повинен був? Ліцеміри, та ще й без гідності. Хоча й з історією...
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