Испания30 июня 2023, 08:10 | Обновлено 30 июня 2023, 08:16
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Жоан ЛАПОРТА: «Хорошо поступили, не продав де Йонга за 100 млн»
«Барселона» отказалась от денег в эру жесткого их дефицита у клуба
30 июня 2023, 08:10 | Обновлено 30 июня 2023, 08:16
838
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Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта признался в том, что клуб отказался от продажи полузащитника Френки де Йонга, за которого предлагали 100 млн евро.
«В прошлом году у нас было предложение в размере 100 миллионов евро по Френки де Йонгу и мы хорошо поступили, не продав его. Есть игроки, которых не должно быть на рынке», – заявил Лапорта.
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26-летний де Йонг выступает за каталонцев с 2019 года. В сезоне-2022/2023 нидерландец сыграл в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
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