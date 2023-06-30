Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жоан ЛАПОРТА: «Хорошо поступили, не продав де Йонга за 100 млн»
Испания
30 июня 2023, 08:10 | Обновлено 30 июня 2023, 08:16
838
0

Жоан ЛАПОРТА: «Хорошо поступили, не продав де Йонга за 100 млн»

«Барселона» отказалась от денег в эру жесткого их дефицита у клуба

30 июня 2023, 08:10 | Обновлено 30 июня 2023, 08:16
838
0
Жоан ЛАПОРТА: «Хорошо поступили, не продав де Йонга за 100 млн»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта признался в том, что клуб отказался от продажи полузащитника Френки де Йонга, за которого предлагали 100 млн евро.

«В прошлом году у нас было предложение в размере 100 миллионов евро по Френки де Йонгу и мы хорошо поступили, не продав его. Есть игроки, которых не должно быть на рынке», – заявил Лапорта.

26-летний де Йонг выступает за каталонцев с 2019 года. В сезоне-2022/2023 нидерландец сыграл в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

По теме:
Источник назвал сроки подписания контракта между Реалом и Мбаппе
Барселона предоставила Ла Лиге финансовые гарантии
Хочет домой. Назван приоритетный новый клуб Серхио Рамоса
Френки де Йонг Жоан Лапорта Ла Лига Барселона
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии
Футбол | 29 июня 2023, 12:30 1
Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии
Защитник Динамо входит в сферу интересов клуба из Италии

Томаш Кендзера может переехать на Апеннинский полуостров

Два метра Геращенко, разочарование в пляжном футболе, новый рейтинг ФИФА
Футбол | 30 июня 2023, 08:23 0
Два метра Геращенко, разочарование в пляжном футболе, новый рейтинг ФИФА
Два метра Геращенко, разочарование в пляжном футболе, новый рейтинг ФИФА

Главные новости за 29 июня на Sport.ua

Источник: три клуба отказываются подписать передачу телеправ в пользу УПЛ
Футбол | 30.06.2023, 06:23
Источник: три клуба отказываются подписать передачу телеправ в пользу УПЛ
Источник: три клуба отказываются подписать передачу телеправ в пользу УПЛ
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Теннис | 29.06.2023, 09:40
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Футбол | 29.06.2023, 21:15
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
29.06.2023, 18:56 21
Теннис
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
28.06.2023, 20:18
Футбол
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
29.06.2023, 13:28 6
Футбол
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
28.06.2023, 08:50 1
Баскетбол
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
29.06.2023, 11:33 20
Футбол
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
29.06.2023, 21:48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем