Жоан ЛАПОРТА: «Хорошо поступили, не продав де Йонга за 100 млн»

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта признался в том, что клуб отказался от продажи полузащитника Френки де Йонга, за которого предлагали 100 млн евро.

«В прошлом году у нас было предложение в размере 100 миллионов евро по Френки де Йонгу и мы хорошо поступили, не продав его. Есть игроки, которых не должно быть на рынке», – заявил Лапорта.

26-летний де Йонг выступает за каталонцев с 2019 года. В сезоне-2022/2023 нидерландец сыграл в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.