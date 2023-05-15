Испания15 мая 2023, 22:09 |
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Жоан ЛАПОРТА: «Барселона сейчас в режиме жесткой экономии»
Президент «Барселоны» – о контракте Хави
15 мая 2023, 22:09 |
238
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после завоевания чемпионства в Ла Лиге заявил, что клуб продлит контракт с главным тренером Хави:
«Никаких проблем не будет. Он человек клуба и прекрасно понимает, в каких обстоятельствах клуб оказался, а также понимает, что заслуживает признания.
Мы сейчас в режиме жесткой экономии, и я спокоен, поскольку Хави – первый, кто это принял.
Он ясно дал понять, что хочет быть тренером «Барселоны». Возможно, даже больше, чем я. И у его работы много общего с первым этапом эпохи Гвардиолы».
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