Киченок / Павич – Николс / О'Мара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В 1/2 финала украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Джонни О'Мара/ Оливия Николлс (Великобритания). Встреча состоится 4-м запуском на корте №3 после матча Колгоф / Скупски – Беар / Павлашек. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Матве Мидделкооп / Альдила Сутджиади – Йоран Флиген / Сюй Ифань.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ