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Уимблдон
12 июля 2023, 10:22 | Обновлено 12 июля 2023, 10:23
154
0

Киченок / Павич – Николс / О'Мара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала микста на Уимблдоне

12 июля 2023, 10:22 | Обновлено 12 июля 2023, 10:23
154
0
Киченок / Павич – Николс / О'Мара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

12 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В 1/2 финала украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Джонни О'Мара/ Оливия Николлс (Великобритания). Встреча состоится 4-м запуском на корте №3 после матча Колгоф / Скупски – Беар / Павлашек. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Матве Мидделкооп / Альдила Сутджиади – Йоран Флиген / Сюй Ифань.

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Людмила Киченок Мате Павич смотреть онлайн Уимблдон-2023 Джонни О'Мара Оливия Николс
Источник Sport.ua
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