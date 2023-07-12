Киченок / Павич – Николс / О'Мара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала микста на Уимблдоне
12 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.
В 1/2 финала украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Джонни О'Мара/ Оливия Николлс (Великобритания). Встреча состоится 4-м запуском на корте №3 после матча Колгоф / Скупски – Беар / Павлашек. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Далее по сетке победители матча Матве Мидделкооп / Альдила Сутджиади – Йоран Флиген / Сюй Ифань.
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