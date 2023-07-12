УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну

Европейский футбольный союз может пойти на объединение заявок Италии и Турции на проведение чемпионата Европы 2032 года.

Решиться на такой шаг в Ньоне могут по той причине, что больше на турнир никто не претендует.

В случае объединения каждая из стран предоставит по шесть арен для проведения матчей Евро-2032. Матч-открытие, вероятно, состоится в Стамбуле, а финал – в Риме.

Сообщается, что проведения решающей игры турнира в Риме на «Стадио Олимпико» обусловлено не лучшей организацией решающего матча Лиги чемпионов-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером» на Олимпийском стадионе Ататюрка.