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Чемпионат Европы
12 июля 2023, 08:40 |
673
0

УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну

В Ньоне озадачены процессом выбора

12 июля 2023, 08:40 |
673
0
УЕФА может объединить две заявки на Евро-2032 в одну
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз может пойти на объединение заявок Италии и Турции на проведение чемпионата Европы 2032 года.

Решиться на такой шаг в Ньоне могут по той причине, что больше на турнир никто не претендует.

В случае объединения каждая из стран предоставит по шесть арен для проведения матчей Евро-2032. Матч-открытие, вероятно, состоится в Стамбуле, а финал – в Риме.

Сообщается, что проведения решающей игры турнира в Риме на «Стадио Олимпико» обусловлено не лучшей организацией решающего матча Лиги чемпионов-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером» на Олимпийском стадионе Ататюрка.

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Евро-2032 УЕФА чемпионат Европы по футболу
Источник La Repubblica
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