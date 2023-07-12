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Уимблдон
12 июля 2023, 04:59 | Обновлено 12 июля 2023, 05:22
870
0

СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»

У Гаэля Монфис есть серьезные родительские обязанности

12 июля 2023, 04:59 | Обновлено 12 июля 2023, 05:22
870
0
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, победив в 1/4 финала Уимблдона-2023 первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, на пресс-конференции рассказала новости из личной жизни:

«Дочь Скай сейчас с Гаэлем дома. На самом деле, я общалась с ней по FaceTime сразу после матча. Она сильно отвлекалась на свое мороженое, так что я там не в приоритете (улыбается).

Она еще в том возрасте, когда ей все равно, выиграю я или проиграю. Она просто счастлива сама по себе. Да, мне нравится видеть ее счастливой с Гаэлем. Наши мамы тоже нам очень помогают. Здорово, что у нас большая семья и много помощи.

Возможно ли, чтобы Гаэль пришел на полуфинал или финал? Я бы не хотела так сильно что-то менять. Я не особо суеверна, но сглазить немного не хочется (улыбается).

Гаэль счастлив дома. Он наблюдает из дома со Скай и с моими родителями. У него тоже есть свои распорядки перед моим матчем. Он сейчас восстанавливается и готовится к серии в США. Все нормально. Я позволила ему остаться дома».

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пресс-конференция Элина Свитолина Ига Свёнтек Уимблдон-2023 Скай Монфис Гаэль Монфис
Источник ASAP text
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