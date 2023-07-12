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Уимблдон
12 июля 2023, 02:57 | Обновлено 12 июля 2023, 03:24
450
0

СВИТОЛИНА: «Ига очень много сделала для Украины. Мы очень восхищаемся ею»

Украинская теннисистка преподнесла сенсацию в 1/4 финала Уимблдона

12 июля 2023, 02:57 | Обновлено 12 июля 2023, 03:24
450
0
СВИТОЛИНА: «Ига очень много сделала для Украины. Мы очень восхищаемся ею»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина, победив в 1/4 финала Уимблдона-2023 первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, на пресс-конференции отдала должное сопернице:

«Игра была очень тяжелой. Потому что Ига – отличный человек, она – большой чемпион. Она очень много сделала для Украины. Мы очень восхищаемся ею в Украине.

Когда вы играете со своим хорошим приятелем (или подругой), это сложно, потому что вы не хотите, чтобы он (она) проиграла.

Когда я была вдали от тенниса, я действительно болела за нее. Я была очень довольна ее результатами и действительно была поражена тем, что она делает. Это замечательно. Да, я бы сказала, что эта игра было довольно сложной, если честно».

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пресс-конференция Элина Свитолина Ига Свёнтек Уимблдон-2023
Источник ASAP text
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