СВИТОЛИНА: «Ига очень много сделала для Украины. Мы очень восхищаемся ею»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, победив в 1/4 финала Уимблдона-2023 первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, на пресс-конференции отдала должное сопернице:

«Игра была очень тяжелой. Потому что Ига – отличный человек, она – большой чемпион. Она очень много сделала для Украины. Мы очень восхищаемся ею в Украине.

Когда вы играете со своим хорошим приятелем (или подругой), это сложно, потому что вы не хотите, чтобы он (она) проиграла.

Когда я была вдали от тенниса, я действительно болела за нее. Я была очень довольна ее результатами и действительно была поражена тем, что она делает. Это замечательно. Да, я бы сказала, что эта игра было довольно сложной, если честно».