СВИТОЛИНА: «Счастлива, что могу принести немного счастья в жизнь украинцев»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, победив в 1/4 финала Уимблдона-2023 первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, на пресс-конференции рассказала, что значит эта победа:

«Определенно, много значит. Я знаю, что многие люди в Украине смотрели. Я получила огромное количество сообщений после прошлого раунда. Телефон сегодня толком еще не проверяла, но, думаю, будет много сообщений, много новостей.

Я счастлива, что могу принести немного счастья в их жизнь. В интернете также было много видеороликов, где дети смотрят матчи на своих телефонах. Это действительно заставляет мое сердце таять, глядя на это. Просто счастлива, что смогла принести немного счастья жителям Украины.

Просто невероятно, что военные делают для нашей страны. Я не могу отблагодарить их за храбрость, за то, через что они проходят. Чтобы сражаться за свою страну, нужно действительно многое. Да, просто очень, очень благодарна за то, что они делают для Украины. Все украинцы – мы здесь, чтобы помочь им выиграть эту войну».