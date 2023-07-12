Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Счастлива, что могу принести немного счастья в жизнь украинцев»
Уимблдон
12 июля 2023, 01:59 | Обновлено 12 июля 2023, 02:17
220
0

СВИТОЛИНА: «Счастлива, что могу принести немного счастья в жизнь украинцев»

Украинская теннисистка в 1/4 финала Уимблдона победила Игу Свентек

12 июля 2023, 01:59 | Обновлено 12 июля 2023, 02:17
220
0
СВИТОЛИНА: «Счастлива, что могу принести немного счастья в жизнь украинцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина, победив в 1/4 финала Уимблдона-2023 первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, на пресс-конференции рассказала, что значит эта победа:

«Определенно, много значит. Я знаю, что многие люди в Украине смотрели. Я получила огромное количество сообщений после прошлого раунда. Телефон сегодня толком еще не проверяла, но, думаю, будет много сообщений, много новостей.

Я счастлива, что могу принести немного счастья в их жизнь. В интернете также было много видеороликов, где дети смотрят матчи на своих телефонах. Это действительно заставляет мое сердце таять, глядя на это. Просто счастлива, что смогла принести немного счастья жителям Украины.

Просто невероятно, что военные делают для нашей страны. Я не могу отблагодарить их за храбрость, за то, через что они проходят. Чтобы сражаться за свою страну, нужно действительно многое. Да, просто очень, очень благодарна за то, что они делают для Украины. Все украинцы – мы здесь, чтобы помочь им выиграть эту войну».

По теме:
СВИТОЛИНА: «Ига очень много сделала для Украины. Мы очень восхищаемся ею»
Михаил МУДРИК – Элине Свитолиной: «Хороший матч»
ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Могу ли я выиграть Уимблдон? Вы сумасшедший»
пресс-конференция Элина Свитолина Ига Свёнтек Уимблдон-2023
Источник ASAP text
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 11 июля 2023, 04:25 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
Теннис | 11 июля 2023, 20:12 7
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины
1317 позиций за 3 месяца! Свитолина снова стала первой ракеткой Украины

В LIVE-рейтинге WTA Элина находится на 27-й строчке

Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Теннис | 11.07.2023, 22:26
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Костюк не смогла пробиться в полуфинал микста на Уимблдоне-2023
Теннис | 11.07.2023, 19:45
Костюк не смогла пробиться в полуфинал микста на Уимблдоне-2023
Костюк не смогла пробиться в полуфинал микста на Уимблдоне-2023
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
Футбол | 11.07.2023, 12:13
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
10 трансферов, которые могли изменить футбол, но так и не состоялись
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
10.07.2023, 15:40 19
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Свентек – великая чемпионка и отличный человек»
Элина СВИТОЛИНА: «Свентек – великая чемпионка и отличный человек»
10.07.2023, 03:21
Теннис
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
10.07.2023, 11:57 21
Теннис
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
10.07.2023, 12:40 10
Футбол
ГАБЕЛОК: «После истории с Владой Зинченко и Борячук перестали общаться»
ГАБЕЛОК: «После истории с Владой Зинченко и Борячук перестали общаться»
10.07.2023, 10:19 17
Футбол
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
11.07.2023, 04:39 6
Теннис
ФОТО. Назад в 90-е. Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси
ФОТО. Назад в 90-е. Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси
10.07.2023, 12:21 4
Футбол
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
10.07.2023, 04:22 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем