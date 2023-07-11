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Украина. Первая лига
11 июля 2023, 23:45 | Обновлено 11 июля 2023, 23:58
152
0

Болельщики Полесья: «Это дикость – оценивать футболистов по цвету кожи»

Перед тем ультрас команды заявили, что недовольны последними трансферами

11 июля 2023, 23:45 | Обновлено 11 июля 2023, 23:58
152
0
Болельщики Полесья: «Это дикость – оценивать футболистов по цвету кожи»
Instagram

Группа болельщиков «Полесья» ответила на заявление ультрас команды по поводу последних трансферов клуба, в который пришли темнокожие игроки:

«Отдельная группа болельщиков ФК «Полесье» вчера в сети выразила свое видение ситуации с присутствием легионеров в нашей команде и внесением их в какие-то списки.

В связи с этим, наше сообщество болельщиков считает нужным озвучить свою позицию по ситуации. White Zt Family – это небольшая группа болельщиков, имеющих свое мнение и взгляды на жизнь.

В то же время мы, как другая часть болельщиков «Полесья», считаем дикостью в XXI веке оценивать человека по цвету его кожи. Новые игроки должны быть оценены по их игровым характеристикам и статистике выступлений на поле.

Еще несколько лет назад мы могли лишь мечтать о присутствии в команде футболистов, уже имеющих опыт выступлений на чемпионате мира по футболу и достаточно игровой практики в высшем дивизионе Франции – Лиге 1.

Возможно, по логике, которую выразили вчера, стоит оценивать игроков не только по цвету кожи, но и по вероисповеданию? Или, может, стоит пригласить в украинский клуб россиян, ведь цвет их кожи белый? Считаем, что это риторические вопросы, не требующие ответа».

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Источник Instagram
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