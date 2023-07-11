Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 12:30 | Обновлено 11 июля 2023, 12:42
1661
18

Фанаты Полесья: «Африканских легионеров – в «Черный список»

Позиция ультрас житомирского клуба однозначна

11 июля 2023, 12:30 | Обновлено 11 июля 2023, 12:42
1661
18
Фанаты Полесья: «Африканских легионеров – в «Черный список»
ФК Полесье. Бени Макуана

Ультрас «Полесья» в социальных сетях раскритиковали трансферную политику клуба в условиях полномасштабной войны с рф.

«Джарджу из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии, Макуана из Конго. Бум африканских игроков в ФК «Полесье» – одна из обсуждаемых тем в СМИ Украины.

Самая дорогая покупка (600 тысяч евро по данным Transfermarkt) – Бени Макуана из «Монпелье». В прошлом сезоне чемпионата Франции он выходил только на замену в 8 матчах, оказался в тени и ничем себя не проявил. За сборную Конго сыграл 12 матчей, результативными действиями также не отличался. И чем он лучше украинцев?

Однако, во время войны, детские спортивные школы в Украине получают минимальную поддержку. Молодым футболистам трудно пробиться в основной состав первой команды «Полесья», где играют такие иностранные легионеры. Позиция WZTF (White ZT Family, название фанатской группировки – прим.) однозначна – африканских легионеров в «Черный список»!

И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за «Полесье» выступали прежде всего близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, которая отличает наш клуб от других.

Селекционеры должны прежде всего искать новых игроков на Житомирщине, в соседних областях, то есть исторически по духу близких к «Полесскому краю». А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу», – говорится в заявлении.

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Полесье Житомир ультрас легионеры расизм
Источник Instagram
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Комментарии 18
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samird
Коли вже ті люди порозумнішають, і почнуть займатись і опікуватись насправді важливими речами. Може вже достатньо наслідувати росіян і бути білими папуасами?
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+4
Maxym Mochuk
21 століття на дворі. Що у людей в голові?🤮
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+4
vitaha33
Прикривають расизм історіями про поліський край...
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+3
umnuy2
вы названия ихней кучки перевидите-БЕЛАЯ СЕМЬЯ----это пздц...ещё бы Куклуксклан 2.0 назвались
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+3
Gargantua
испанский стыд
может это стеб?
по поводу традиции "Житомира без чернокожих" реально это же наверное юмор такой?
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+3
Eye of Providence
Близькі за духом та менталітетом? Пішоходи чи шо? Африканці може не найтехнічніші, але точно не повільні. Якось дивитись футбол в слоу-мо нікому не хочеться. 
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+2
umnuy2
вот такие гореультрас позорище нашей нации....думаю стоит теперь ждать от этих имбицилов провокаций которые подхватят в новостях кацапы и европейцы.....типа как зозулю кошмарили в своё время ультралевые
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+2
serhiy
Підтягнулася в УПЛ совкова команда .
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+1
Jeka Lukashin
Фанаты Полесья: " Хто вище б'є , той краще грає "
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0
Gargantua
интересно как эта "белая семья" отреагировала бы на легионера из Израиля. Тоже про традиции начали бы рассказывать?
реальные традиции такие, что 100 лет назад в Житомире больше 50% населения составляли евреи. Украинцы вообще были третьей этнической группой даже после русских.
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0
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