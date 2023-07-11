Фанаты Полесья: «Африканских легионеров – в «Черный список»

Ультрас «Полесья» в социальных сетях раскритиковали трансферную политику клуба в условиях полномасштабной войны с рф.

«Джарджу из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии, Макуана из Конго. Бум африканских игроков в ФК «Полесье» – одна из обсуждаемых тем в СМИ Украины.

Самая дорогая покупка (600 тысяч евро по данным Transfermarkt) – Бени Макуана из «Монпелье». В прошлом сезоне чемпионата Франции он выходил только на замену в 8 матчах, оказался в тени и ничем себя не проявил. За сборную Конго сыграл 12 матчей, результативными действиями также не отличался. И чем он лучше украинцев?

Однако, во время войны, детские спортивные школы в Украине получают минимальную поддержку. Молодым футболистам трудно пробиться в основной состав первой команды «Полесья», где играют такие иностранные легионеры. Позиция WZTF (White ZT Family, название фанатской группировки – прим.) однозначна – африканских легионеров в «Черный список»!

И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за «Полесье» выступали прежде всего близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, которая отличает наш клуб от других.

Селекционеры должны прежде всего искать новых игроков на Житомирщине, в соседних областях, то есть исторически по духу близких к «Полесскому краю». А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу», – говорится в заявлении.