Другие новости11 июля 2023, 23:22 | Обновлено 11 июля 2023, 23:44
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Михаил МУДРИК – Элине Свитолиной: «Хороший матч»
Вингер «Челси» не был многословен, но оказался достаточно точным
11 июля 2023, 23:22 | Обновлено 11 июля 2023, 23:44
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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил Элину Свитолину с успешной игрой в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 против Иги Свентек:
«Хороший матч», – коротко написал Михаил.
Элина обыграла Игу со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. В следующем раунде травяного мейджора украинка встретится с Маркетой Вондроушовой.
Ранее Свитолину поздравил и Александр Зинченко.
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Не загравай, блондинчику 🤭
А ще вона англійською спілкується, спитав би де вчила мову
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