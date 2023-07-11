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11 июля 2023, 23:22 | Обновлено 11 июля 2023, 23:44
1155
2

Михаил МУДРИК – Элине Свитолиной: «Хороший матч»

Вингер «Челси» не был многословен, но оказался достаточно точным

11 июля 2023, 23:22 | Обновлено 11 июля 2023, 23:44
1155
2
Михаил МУДРИК – Элине Свитолиной: «Хороший матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил Элину Свитолину с успешной игрой в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 против Иги Свентек:

«Хороший матч», – коротко написал Михаил.

Элина обыграла Игу со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. В следующем раунде травяного мейджора украинка встретится с Маркетой Вондроушовой.

Ранее Свитолину поздравил и Александр Зинченко.

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Михаил Мудрик Элина Свитолина Уимблдон-2023 Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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8number
Не загравай, блондинчику 🤭
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0
Raien
А ще вона англійською спілкується, спитав би де вчила мову 
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-3
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