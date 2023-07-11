Михаил МУДРИК – Элине Свитолиной: «Хороший матч»

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик поздравил Элину Свитолину с успешной игрой в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 против Иги Свентек:

«Хороший матч», – коротко написал Михаил.

Элина обыграла Игу со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. В следующем раунде травяного мейджора украинка встретится с Маркетой Вондроушовой.

Ранее Свитолину поздравил и Александр Зинченко.