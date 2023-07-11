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  4. ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Могу ли я выиграть Уимблдон? Вы сумасшедший»
Уимблдон
11 июля 2023, 23:15 |
1861
0

ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Могу ли я выиграть Уимблдон? Вы сумасшедший»

Милота дня, но почему бы и нет?

11 июля 2023, 23:15 |
1861
0
ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Могу ли я выиграть Уимблдон? Вы сумасшедший»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) провела пресс-конференцию после победы в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 над первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).

Во время открытого общения со СМИ один из журналистов спросил следующее:

– Вы сказали на корте, что если бы кто-то сказал вам, что вы будете в полуфинале, вы бы подумали, что они сумасшедшие. Вы в полуфинале, обыграли первую ракетку мира. Сможете ли вы выиграть Уимблдон?

– Вы сумасшедший.

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в 1/2 финала турнира Grand Slam. В 2019 года она дошла до этой стадии на US Open (уступила Серене Уильямс) и Уимблдоне (проиграла Симоне Халеп).

ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Могу ли я выиграть Уимблдон? Вы сумасшедший»

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Источник Twitter
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