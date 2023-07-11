ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Могу ли я выиграть Уимблдон? Вы сумасшедший»
Милота дня, но почему бы и нет?
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) провела пресс-конференцию после победы в матче 1/4 финала Уимблдона-2023 над первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).
Во время открытого общения со СМИ один из журналистов спросил следующее:
– Вы сказали на корте, что если бы кто-то сказал вам, что вы будете в полуфинале, вы бы подумали, что они сумасшедшие. Вы в полуфинале, обыграли первую ракетку мира. Сможете ли вы выиграть Уимблдон?
– Вы сумасшедший.
Свитолина в третий раз в карьере сыграет в 1/2 финала турнира Grand Slam. В 2019 года она дошла до этой стадии на US Open (уступила Серене Уильямс) и Уимблдоне (проиграла Симоне Халеп).
ВИДЕО. Элина СВИТОЛИНА: «Могу ли я выиграть Уимблдон? Вы сумасшедший»
who's the crazy one now? 😉@ElinaSvitolina | #Wimbledon pic.twitter.com/E7QntidoUi— TENNIS (@Tennis) July 11, 2023
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