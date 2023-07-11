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Украина. Первая лига
11 июля 2023, 21:53 | Обновлено 11 июля 2023, 22:27
454
0

Буковина подписала защитника из Вереса и продлила контракты с братьями

12 июля команда из Черновцов проведет спарринг с «Дружбой»

11 июля 2023, 21:53 | Обновлено 11 июля 2023, 22:27
454
0
Буковина подписала защитника из Вереса и продлила контракты с братьями
ФК Буковина

12 июля футболисты «Буковины» проведут второй спарринг – с «Дружбой» (Мировка). Перед тем черновицкая команда сыграла вничью в Ивано-Франковске с «Прикарпатьем» (0:0).

Как стало известно Sport.ua, полноценный контракт с черновицким клубом подписал Артем Данилюк, которого в прошлом сезоне арендовали у «Вереса». Пролонгировали деловые отношения еще на год с братьями – Денисом и Артемом Рябыми, а также с Артуром Новотрясовым.

На просмотре в командах более высокого ранга находились Василий Гакман и Артем Цурупин, но своей подготовкой не удивили и вернулись в Черновцы.

Вместо Павла Тарана, который в новом сезоне будет отвечать за физподготовку игроков львовских «Карпат», в тренерский штаб «Буковины» вошел многолетний экс-капитан Олег Керчу, работавший в последнее время с молодежным составом.

Ряды «Буковины» покинули Михаил Сергийчук и Кирилл Прокопчук, перешедшие в бузовскую «Ниву», а также Илья Скрипник.

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Источник Sport.ua
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