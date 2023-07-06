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  4. Буковина продлила контракты с вратарем, защитником и полузащитником
Украина. Первая лига
06 июля 2023, 20:20 |
324
0

Буковина продлила контракты с вратарем, защитником и полузащитником

Черновицкий клуб занимается формированием состава на следующий сезон

06 июля 2023, 20:20 |
324
0
Буковина продлила контракты с вратарем, защитником и полузащитником
ФК Буковина. Богдан Степаненко

Как стало известно Sport.ua, голкипер Богдан Степаненко (он же работает в клубе тренером вратарей), защитник Артур Новотрясов и полузащитник Александр Глагола подписали новые контракты с «Буковиной». Предыдущие соглашения футболистов истекли 30 июня.

27-летний Степаненко и 30-летний Новотрясов присоединились к «Буковине» летом 2022 года (прежде Степаненко играл за команду в 2018–2020 годах). 25-летний Глагола перебрался в Черновцы по ходу прошлого сезона из чемпионата Закарпатской области, а ранее, среди прочего, успел поиграть за «Минай» (в том числе в УПЛ).

«Буковина» по итогам минувшего сезона заняла 13-е место в Первой лиге. В стартовом туре нового чемпионата (базовый день — 28 июля) команда Андрея Мельничука примет тернопольскую «Ниву».

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Источник Sport.ua
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