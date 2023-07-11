Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam
Элина раньше играла в 1/2 финала на Уимблдоне и US Open
Во вторник, 11 июля, состоялся четвертьфинальный матч на Уимблдоне-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 76) и первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).
Игра завершилась неожиданной победой Эли со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
Благодаря этой победе украинка пробилась в полуфинал травяного мейджора.
Свитолина в третий раз в карьере сыграет в 1/2 финала турнира Grand Slam. В 2019 года она дошла до этой стадии на US Open (уступила Серене Уильямс) и Уимблдоне (проиграла Симоне Халеп).
В 1/2 финала Уимблдона-2023 Эли сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.
Soak it in, @ElinaSvitolina 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/nJpjsyaPSn— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023
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