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  4. Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam
Уимблдон
11 июля 2023, 21:20 | Обновлено 11 июля 2023, 21:57
2316
1

Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam

Элина раньше играла в 1/2 финала на Уимблдоне и US Open

11 июля 2023, 21:20 | Обновлено 11 июля 2023, 21:57
2316
1
Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Во вторник, 11 июля, состоялся четвертьфинальный матч на Уимблдоне-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 76) и первой ракеткой мира Игой Свентек (Польша).

Игра завершилась неожиданной победой Эли со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Благодаря этой победе украинка пробилась в полуфинал травяного мейджора.

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в 1/2 финала турнира Grand Slam. В 2019 года она дошла до этой стадии на US Open (уступила Серене Уильямс) и Уимблдоне (проиграла Симоне Халеп).

В 1/2 финала Уимблдона-2023 Эли сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.

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Элина Свитолина Уимблдон-2023 Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Не думаю, что Светолина обыграет  чешку. С такой первой подачей и вообще никакой второй, там делать нечего. Чешка не будет играть в поддавки, как Свентек....
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