Уступала только Серене и Барти. Свитолина в 7-й раз обыграла 1-ю ракетку

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 7-й раз обыграла первую ракетку мира.

Это случилось после того, как украинка выиграла у лидера WTA Иги Свентек (Польша) в четвертьфинале Уимблдона-2023 со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 6:2.

Ранее Элина побеждала Серену Уильямс (2016), Анжелику Кербер (2016 и дважды в 2017), и Симону Халеп (2017 и 2018).

На счету Эли 6 поражений от первых ракеток. По 3 раза у украинки выигрывали Серена Уильямс (дважды в 2015, 2016) и Эшли Барти (2019, дважды в 2021).