Уимблдон11 июля 2023, 21:10 |
326
0
Уступала только Серене и Барти. Свитолина в 7-й раз обыграла 1-ю ракетку
Элина выиграла у Иги Свентек в четвертьфинале Уимблдона-2023
11 июля 2023, 21:10 |
326
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина в 7-й раз обыграла первую ракетку мира.
Это случилось после того, как украинка выиграла у лидера WTA Иги Свентек (Польша) в четвертьфинале Уимблдона-2023 со счетом 7:5, 6:7 (2:7), 6:2.
Ранее Элина побеждала Серену Уильямс (2016), Анжелику Кербер (2016 и дважды в 2017), и Симону Халеп (2017 и 2018).
На счету Эли 6 поражений от первых ракеток. По 3 раза у украинки выигрывали Серена Уильямс (дважды в 2015, 2016) и Эшли Барти (2019, дважды в 2021).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июля 2023, 14:18 6
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко оценивает перспективы игроков молодежной сборной на высшем уровне
Бокс | 11 июля 2023, 18:08 8
По правилам бокса
Теннис | 11.07.2023, 19:45
Теннис | 11.07.2023, 18:30
Футбол | 11.07.2023, 08:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2023, 10:15 7
09.07.2023, 19:07 7
10.07.2023, 12:40 9
09.07.2023, 22:59 4
10.07.2023, 11:57 21
09.07.2023, 22:55 5
10.07.2023, 19:36 17