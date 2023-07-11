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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой сын будет отвечать за оборону Кривбасса»
Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 16:04 |
209
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой сын будет отвечать за оборону Кривбасса»

Тренер «Кривбасса» – о пополнении своего тренерского штаба

11 июля 2023, 16:04 |
209
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой сын будет отвечать за оборону Кривбасса»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал вхождение своего сына Виталия в тренерский штаб команды:

– Все нормально, все естественно, каждый футболист рано или поздно заканчивает играть. Пришло время и Виталию сделать свой выбор. Мы поговорили, я ему сказал: «Ты прошел хороший путь игрока, поработал с очень хорошими тренерами. И если есть желание посвятить дальнейшую жизнь тренерской работе, надо идти учиться». Он свой выбор сделал, пошел учиться. Сейчас идет учебный процесс, а там жизнь покажет, сможет он стать тренером или нет. Доказать, показать свою тренерскую работу сможет только он сам.

– Он уже вам показывал какой-то свой план работы или на данном этапе все будет по конспектам Вернидуба-старшего?
– Ну этого точно не будет (смеется). За это время у него уже накопилось определенное количество идей. Он еще молодой, где-то что-то, безусловно, нужно будет подсказывать. Но самое главное для него – чтобы он сейчас правильно развивался. У него есть возможность и задача работать с нашей обороной, и именно от него во многом будет зависеть, как будут играть наши защитники, это его вектор направления, его в недавнем прошлом игровое амплуа. И очень надеемся, что он нашему тренерскому штабу поможет.

Его мысли, его видение тех или иных моментов мы вместе смотрим, обговариваем, после чего он будет все до игроков доносить. Собственно, как и должно быть, ведь в любой команде есть главный тренер, есть ассистенты по тому или иному направлению. Но окончательное решение принимает главный тренер, это не обговаривается. Иначе будет лебедь, рак и щука. В любом случае, Виталий уже работает, единственное, что переживает по поводу всех этих перемен. Но это все временно, думаю, он быстро перестроится и поймет, что уже тренер.

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Источник FootballHub
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