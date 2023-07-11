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  4. Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Переход в Днепр-1 – шаг вперед»
Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 15:50 |
151
0

Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Переход в Днепр-1 – шаг вперед»

Украинский хавбек покинул «Александрию»

11 июля 2023, 15:50 |
151
0
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Переход в Днепр-1 – шаг вперед»

Полузащитник Денис Мирошниченко прокомментировал свой переход из «Александрии» в «Днепр-1»:

– Приветствуем в команде! Как чувствуешь себя здесь, как приняли новые партнеры, многих из которых ты знаешь?
– Да, ребят знаю очень хорошо, почти всю команду. Меня приняли хорошо, поддержали, подсказали. Очень комфортно и приятно находиться в этом коллективе.

– В твоей карьере были «Кривбасс» и дубль «Днепра», но два основных периода – «Карпаты» и «Александрия». Как охарактеризуешь эти времена?
– Только с положительной стороны. В каждом клубе у меня со всеми складывались очень хорошие отношения. Провел там замечательное время.

– Прошлый сезон стал для тебя очень результативным. Такое случилось второй раз в карьере после сезона 2018/19 в «Карпатах». Это связано с изменением тактики, твоих задач на поле или просто так сложилось?
– Так сложилось. Вся команда прогрессировала, и я вместе с ней. У меня действительно получился удачный сезон. Надеюсь, здесь будет еще лучше.

– Достаточно много голов ты забил красивыми ударами издали. Удар у тебя с детства или отрабатывал?
– Просто у меня очень-очень хороший удар (смеется). А так, конечно, все это отрабатывается на тренировках. С каждым днем стараюсь прогрессировать.

– Какие воспоминания остались о молодежной сборной Украины, где ты немало сыграл в свое время?
– Очень хорошие воспоминания, я и благодарен тренеру Сергею Ковальцу за доверие. Провел там много матчей, и со многими ребятами из команды знаком именно по сборной.

– Какие матчи запомнились больше всего?
– С французами, немцами. Эти матчи были очень тяжелыми.

– Вспомни эмоции, когда получил вызов в национальную сборную перед матчем с Англией?
– Немного было неожиданно. Очень благодарен тренеру за это доверие. Взял для себя очень много положительных эмоций, и есть большое желание вернуться в сборную.

– Расстроился, что не вышел на «Уэмбли»?
– Пожалуй, да. Любой профессионал желает играть в каждом матче. Немного расстроился, но я увидел, что могу там играть, и буду для этого все делать.

– В составе «Александрии» ты играл в Лиге Европы, а теперь пришла очередь Лиги чемпионов. Шаг вперед? Чего ждешь от следующего сезона?
– Конечно, это шаг вперед. Команда «Днепр-1» заняла второе место, что говорит само за себя. Думаю, подобные цели будут и в следующем сезоне, ведь все это надо подтвердить, прогрессировать и двигаться вместе дальше.

– Еврокубков особенно ждешь?
– Конечно. Думаю, все ждут подобных матчей.

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Источник СК Днепр-1
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