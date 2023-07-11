Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Переход в Днепр-1 – шаг вперед»

Полузащитник Денис Мирошниченко прокомментировал свой переход из «Александрии» в «Днепр-1»:

– Приветствуем в команде! Как чувствуешь себя здесь, как приняли новые партнеры, многих из которых ты знаешь?

– Да, ребят знаю очень хорошо, почти всю команду. Меня приняли хорошо, поддержали, подсказали. Очень комфортно и приятно находиться в этом коллективе.

– В твоей карьере были «Кривбасс» и дубль «Днепра», но два основных периода – «Карпаты» и «Александрия». Как охарактеризуешь эти времена?

– Только с положительной стороны. В каждом клубе у меня со всеми складывались очень хорошие отношения. Провел там замечательное время.

– Прошлый сезон стал для тебя очень результативным. Такое случилось второй раз в карьере после сезона 2018/19 в «Карпатах». Это связано с изменением тактики, твоих задач на поле или просто так сложилось?

– Так сложилось. Вся команда прогрессировала, и я вместе с ней. У меня действительно получился удачный сезон. Надеюсь, здесь будет еще лучше.

– Достаточно много голов ты забил красивыми ударами издали. Удар у тебя с детства или отрабатывал?

– Просто у меня очень-очень хороший удар (смеется). А так, конечно, все это отрабатывается на тренировках. С каждым днем стараюсь прогрессировать.

– Какие воспоминания остались о молодежной сборной Украины, где ты немало сыграл в свое время?

– Очень хорошие воспоминания, я и благодарен тренеру Сергею Ковальцу за доверие. Провел там много матчей, и со многими ребятами из команды знаком именно по сборной.

– Какие матчи запомнились больше всего?

– С французами, немцами. Эти матчи были очень тяжелыми.

– Вспомни эмоции, когда получил вызов в национальную сборную перед матчем с Англией?

– Немного было неожиданно. Очень благодарен тренеру за это доверие. Взял для себя очень много положительных эмоций, и есть большое желание вернуться в сборную.

– Расстроился, что не вышел на «Уэмбли»?

– Пожалуй, да. Любой профессионал желает играть в каждом матче. Немного расстроился, но я увидел, что могу там играть, и буду для этого все делать.

– В составе «Александрии» ты играл в Лиге Европы, а теперь пришла очередь Лиги чемпионов. Шаг вперед? Чего ждешь от следующего сезона?

– Конечно, это шаг вперед. Команда «Днепр-1» заняла второе место, что говорит само за себя. Думаю, подобные цели будут и в следующем сезоне, ведь все это надо подтвердить, прогрессировать и двигаться вместе дальше.

– Еврокубков особенно ждешь?

– Конечно. Думаю, все ждут подобных матчей.