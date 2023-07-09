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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 21:07 | Обновлено 09 июля 2023, 21:12
446
1

ОФИЦИАЛЬНО. Мирошниченко подписал контракт с Днепром-1 на два года

26-летний защитник будет играть за днепрян под номером 11

09 июля 2023, 21:07 | Обновлено 09 июля 2023, 21:12
446
1
ОФИЦИАЛЬНО. Мирошниченко подписал контракт с Днепром-1 на два года
СК Днепр-1. Денис Мирошниченко

Новичком СК «Днепр-1» в летнее межсезонье стал 28-летний защитник Денис Мирошниченко.

Контракт клуба с футболистом заключен сроком на 2 года. Денис выступит под номером 11.

Денис Мирошниченко родился 11 октября 1994 года в Кривом Роге и является воспитанником «Кривбасса», в молодежном составе которого он и начал карьеру, после чего поиграл сезон за дубль ФК «Днепр», а затем выступал за львовские «Карпаты» и «Александрию».

Статистика: УПЛ – 234 матча (8 голов, 8 результативных передач), первенство U-21 – 67 матчей (3 гола), Кубок Украины – 12 матчей (1 результативная передача), еврокубки – 6 матчей (1 гол).

В составе молодежной сборной Украины Денис провел 26 матчей, за юношескую сборную Украины провел 8 матчей.

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трансферы Александрия Денис Мирошниченко Днепр-1 трансферы УПЛ
Источник СК Днепр-1
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Gargantua
по меркам УПЛ это неплохие игроки.
Мирошниченко, Кравец, Третяков.
вполне можно говорить, что Днепр усилился. 
одна беда с позицией вратаря. Валеф клоун, Мысак очень посредственный вратарь.
неужели не было возможности купить кипера хотя бы уровня Мозиля?
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