ОФИЦИАЛЬНО. Мирошниченко подписал контракт с Днепром-1 на два года
26-летний защитник будет играть за днепрян под номером 11
Новичком СК «Днепр-1» в летнее межсезонье стал 28-летний защитник Денис Мирошниченко.
Контракт клуба с футболистом заключен сроком на 2 года. Денис выступит под номером 11.
Денис Мирошниченко родился 11 октября 1994 года в Кривом Роге и является воспитанником «Кривбасса», в молодежном составе которого он и начал карьеру, после чего поиграл сезон за дубль ФК «Днепр», а затем выступал за львовские «Карпаты» и «Александрию».
Статистика: УПЛ – 234 матча (8 голов, 8 результативных передач), первенство U-21 – 67 матчей (3 гола), Кубок Украины – 12 матчей (1 результативная передача), еврокубки – 6 матчей (1 гол).
В составе молодежной сборной Украины Денис провел 26 матчей, за юношескую сборную Украины провел 8 матчей.
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