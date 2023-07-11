Манор СОЛОМОН: «Желаю всего наилучшего Шахтеру и всем в Украине»

Израильский вингер Манор Соломон опрощался с донецким «Шахтером» после перехода в «Тоттенхэм»:

«Хотя я уже давно не играл за «Шахтер», сегодня пришло время прощаться. Большая благодарность клубу, моим партнерам по команде и болельщикам. Вместе мы создали замечательные воспоминания! Желаю всего наилучшего «Шахтеру» и всем в Украине».

Соломон выступал за «Шахтер» в 2019 – 2022 годах. Донецкий клуб за вингера денег не получит.