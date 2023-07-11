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  4. Манор СОЛОМОН: «Желаю всего наилучшего Шахтеру и всем в Украине»
Англия
11 июля 2023, 15:33 |
513
1

Манор СОЛОМОН: «Желаю всего наилучшего Шахтеру и всем в Украине»

Израильский вингер перешел в «Тоттенхэм»

11 июля 2023, 15:33 |
513
1
Манор СОЛОМОН: «Желаю всего наилучшего Шахтеру и всем в Украине»
ФК Тоттенхэм. Манор Соломон

Израильский вингер Манор Соломон опрощался с донецким «Шахтером» после перехода в «Тоттенхэм»:

«Хотя я уже давно не играл за «Шахтер», сегодня пришло время прощаться. Большая благодарность клубу, моим партнерам по команде и болельщикам. Вместе мы создали замечательные воспоминания! Желаю всего наилучшего «Шахтеру» и всем в Украине».

Соломон выступал за «Шахтер» в 2019 – 2022 годах. Донецкий клуб за вингера денег не получит.

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Манор Соломон Шахтер Донецк Тоттенхэм
Источник Instagram
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Комментарии 1
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Злий Глобинець
Якби не клята війна та підла путінська рашка! Соломон та всі інші легіонери Шахтаря гриміли б у Європі. Вірю, що замахнулися б на чвертьфінал ЛЧ або фінал ЛЄ, не менше! Про якусь конкуренцію всередині УПЛ і мови б не було! Колишні +23 очки над найближчим конкурентом показалися б мізером.
Але, на жаль...
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