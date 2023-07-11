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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Лэмпард дал мне уверенность»
Англия
11 июля 2023, 15:08 | Обновлено 11 июля 2023, 15:51
681
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Лэмпард дал мне уверенность»

Украинский защитник – о бывших тренерах «Эвертона»

11 июля 2023, 15:08 | Обновлено 11 июля 2023, 15:51
681
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Лэмпард дал мне уверенность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о роли Фрэнка Лэмпарда в своей адаптации в «Эвертоне»:

«Не могу сравнить Лэмпарда с Бенитесом. С Бенитесом я работал десять дней и из них десять – не понимал, где я нахожусь. С Лэмпардом работал почти год. Он хороший человек, который дал мне шанс играть в «Эвертоне». Не просто один матч выходишь, другой нет.

Был момент, когда возникла пауза на матчи сборной, а матч нашей – перенесли. Лэмпард вызвал меня к себе в кабинет, показал нарезку моих действий в матчах Лиги чемпионов против «Баварии» и «Барселоны», поединков за сборную, и говорит: «Смотри, ты – топ-игрок. Мало кто в этой команде играл на таком уровне. Тебе просто нужно расслабиться». После этого разговора я вышел на следующий матч в стартовом составе и дальше играл в основе. Он дал мне уверенность.

Помогал ли Мудрику с адаптацией и сотрудничеству с Лэмпардом? Когда Лэмпард принял «Челси», обе команды были не в лучшем положении. Поэтому здесь еще вопрос, кому у кого нужно было советов просить. Разве что нам обоим у Зинченко. Правда, тогда и «Арсенал» уже погрузился на второе место. Другими словами, у всех не очень хорошо было. Все молчали».

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Виталий Миколенко Эвертон Фрэнк Лэмпард
Источник Sportarena
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