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  4. Александр КАРАВАЕВ: «В прошлом сезоне в Динамо была перестройка»
Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 14:12 |
209
1

Александр КАРАВАЕВ: «В прошлом сезоне в Динамо была перестройка»

Защитник «Динамо» – о продлении контракта с клубом

11 июля 2023, 14:12 |
209
1
Александр КАРАВАЕВ: «В прошлом сезоне в Динамо была перестройка»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал продление контракта с клубом:

– Мне очень приятно. В последние два месяца я общался по этому поводу с семьей, мы взвешивали все «за» и «против», думали, как лучше сделать. Я высказывал свое мнение, жена – свое. Остановились на том, чтоб я остался. Помню, когда четыре года назад я подписывал свой первый контракт с «Динамо», вы у меня тоже спрашивали впечатления и цели – они остались неизменными: тогда я говорил, что хочу выигрывать трофеи с «Динамо», это получилось, я помню чувствую все эмоции по поводу побед, и теперь стараюсь делать это и дальше, чтобы снова почувствовать то же, выиграв чемпионат. С такими мыслями, целями и мотивацией принял решение подписать новый контракт, продолжить сотрудничество с «Динамо» и бороться за самые высокие места.

– За четыре года вы из «Динамо» выиграли пять трофеев – это хороший показатель?
– Хороший, но не самый лучший. Всегда хочется добиваться максимума. Есть обстоятельства, есть соперники, но все зависит от нас. Сейчас я мотивирован, как никогда раньше. Сейчас на собрании мы делаем все возможное, чтобы улучшить нашу игру. Конечно, мы сделаем выводы из последнего сезона, который, я считаю, был провальным. Но это хороший материал для работы, из которого мы должны извлечь и усвоить правильные уроки. Минусы оставим в прошлом, а в новый сезон возьмем только положительные моменты.

– Что именно стало для вас ключевым фактором и главной причиной оставаться в команде?
– Амбиции спортсмена. Я помню себя в детстве, в юношеские годы, когда начал профессиональную карьеру – всегда ставил перед собой максимальные цели, хотел играть на максимальном уровне за топ-клуб и за сборную. Все вышло так, как я хотел. Конечно, в определенных моментах могло быть лучше, а в других – наоборот, получилось лучше, чем я ожидал. В общем, все, что происходило в моей карьере сегодня, оцениваю очень хорошо, мне все подходит и нравится. Поэтому хочу эти моменты переживать и дальше.

– За эти четыре года вы стали настоящей душой коллектива, советовались ли с партнерами по команде по поводу того, чтобы остаться в команде?
– Да, конечно. В конце прошлого сезона ко мне подходил Николай Шапаренко и спрашивал, что я планирую, тогда я ответил, что еще ничего не решено, но сразу дал понять, что поддержит любое мое решение и был бы рад. Если бы я остался. То же говорил и Александр Андриевский. Потом звонил по телефону Сергею Сидорчуку, интересовался его мнением и спрашивал советы. А позже еще позвонил по телефону Андрей Ярмоленко – было очень приятно, что ребята поддерживают, хотят, чтобы мы были вместе, и рады, что я остался, конечно, это ободряет, как и поддержка и доверие со стороны тренерского штаба. Это тоже очень весомый залог для получения хорошего результата.

– Интересно, что именно вам сказал Андрей Ярмоленко? Посоветовал оставаться?
– Нет, это трудный выбор, и каждый сам должен принять решение, ведь оно влияет на всю дальнейшую жизнь. Если кто-то навязывает, это уже не будет твой выбор. Андрей, напротив, сказал, что не будет мне ничего советовать, но выразил свое мнение и отношение ко мне. Мы хорошо дружим, и он тоже сказал, что был бы рад, если бы я остался в команде. Не скрою – для меня это было очень приятно. Повторюсь, когда чувствуешь поддержку партнеров, тренерского штаба и всех окружающих, конечно, это побуждает постоянно добиваться хороших результатов. Будем в новом сезоне делать все по-другому, чтобы добывать только победы.

– Что изменилось в коллективе с приходом Ярмоленко?
– Все молодые игроки, которые сейчас есть в «Динамо», должны понять, что Андрей – простой, добрый, честный и открытый человек. Все говорят – «звезда». Да, он «звезда», возможно, легенда, но при этом остается человеком. Если нужна помощь – всегда поможет, если есть вопросы – всегда ответит, то есть никогда не оставит в беде. Ребята это поймут, уверен, возвращение Андрея станет для них положительным импульсом, ведь на его примере они увидят, как нужно быть профессионалом и порядочным человеком, он станет для них мотиватором по поводу того, к чему нужно стремиться, какие ставить цели, чтобы подняться на вершину, где играют такие футболисты, как Андрей Ярмоленко

– Еще несколько сезонов назад «Динамо» считалось молодой командой, сейчас же в коллективе достаточно опытных игроков, а молодежь набралась опыта. Стал ли нынешний состав сильнее, по вашему мнению?
– Считаю, да. В прошлом сезоне имела место перестройка, было много ребят, которые вышли на определенный уровень и ушли из команды. Кроме трансферов были травмированы футболисты, пришли молодые игроки, которые со временем набрались опыта. А сейчас у нас есть баланс – и опытные игроки, много играющие на высоком уровне, и молодежь, которая также уже имеет определенную игровую практику и хорошие перспективы, поэтому, считаю, что этот баланс вместе с конкуренцией на каждой позиции будет придавать уверенности каждому для получения результата.

– Мирча Луческу уже несколько раз выступал перед вами с мотивационными речами, каково их основное содержание?
– Речь идет о максимальных задачах, о первом месте – ни о чем другом речь не идет. Помню, когда он только пришел, в команде были молодые Забарный, Миколенко, он им тоже говорил то же самое, и впоследствии все увидели, в каких футболистов они выросли, и где сейчас играют. Сейчас Луческу, прежде всего, хочет дать понять молодым игрокам, что у них есть такой же шанс, если они будут слушать и выполнять те требования, которые предлагает тренерский штаб, тоже ждет прекрасное будущее, они могут вырасти у высококвалифицированных игроков. Поэтому нужно выполнять наставления тренерского штаба.

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Mr. X
перебудова клубу із флагмана в середняка. перебудова пройшла успішно. чекаємо нових перебудов - із середняка в аутсайдери, із аутсайдерів у першолігову команду.
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