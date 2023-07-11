ШЕВЧЕНКО: «То, что сборная U-21 сделала на Евро, дает надежду на будущее»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал успешное выступление молодежной команды на чемпионате Европы (U-21).

«То, что сделала сборная U-21 – это невероятное достижение. В Украине всегда были большие таланты – может быть, не каждый год, но раз в несколько лет у нас появляется молодой игрок, который может подняться до уровня старшего состава. Нужно создавать такую платформу. То, что они сделали на этом турнире, дает нам и следующему поколению надежду на будущее», – сказал Шевченко.

Отметим, что команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала, завоевав путевку на Олимпийские игры в Париже.