ШЕВЧЕНКО: «То, что сборная U-21 сделала на Евро, дает надежду на будущее»
Бывший тренер национальной команды высоко оценил выступление молодежной сборной
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал успешное выступление молодежной команды на чемпионате Европы (U-21).
«То, что сделала сборная U-21 – это невероятное достижение. В Украине всегда были большие таланты – может быть, не каждый год, но раз в несколько лет у нас появляется молодой игрок, который может подняться до уровня старшего состава. Нужно создавать такую платформу. То, что они сделали на этом турнире, дает нам и следующему поколению надежду на будущее», – сказал Шевченко.
Отметим, что команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала, завоевав путевку на Олимпийские игры в Париже.
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Пам'ятаю як Шевченко їздив в політичне турне з пані Королєвською (з Партії Регіонів) за великі гроші та годував різноманітними надіями найбідніший народ в Європі.
Годування надіями (вступимо в ЄС, вступимо в НАТО, заживемо гарно та багато, подолаємо корупцію) - це ж найулюбленіший політичний спорт в Україні з 1991 року.
А до цього народ годували надією побудувати "комунізм" десь 70 років.
Годувати "надіями", бажано довготерміновими - це така собі забавка.
Аби Андрій Миколайович добре вчився хоча би в середній школі, то він би знав з історії українського народу, що жити "надіями та сподіваннями" - це безперспективна та небезпечна штука.