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  4. ШЕВЧЕНКО: «То, что сборная U-21 сделала на Евро, дает надежду на будущее»
Молодежные турниры
11 июля 2023, 13:26 |
373
3

ШЕВЧЕНКО: «То, что сборная U-21 сделала на Евро, дает надежду на будущее»

Бывший тренер национальной команды высоко оценил выступление молодежной сборной

11 июля 2023, 13:26 |
373
3
ШЕВЧЕНКО: «То, что сборная U-21 сделала на Евро, дает надежду на будущее»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал успешное выступление молодежной команды на чемпионате Европы (U-21).

«То, что сделала сборная U-21 – это невероятное достижение. В Украине всегда были большие таланты – может быть, не каждый год, но раз в несколько лет у нас появляется молодой игрок, который может подняться до уровня старшего состава. Нужно создавать такую платформу. То, что они сделали на этом турнире, дает нам и следующему поколению надежду на будущее», – сказал Шевченко.

Отметим, что команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала, завоевав путевку на Олимпийские игры в Париже.

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Андрей Шевченко Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник New York Times
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Nick.Grabowski
Збірна Михайличенко взяла срібло - де було те майбутнє? Скільки гравців заграло в Європі в топ-4 лігах, здається жодного?
Збірна Калитвинцева виграла золото - де було те майбутнє? Скільки гравців заграло в Європі в топ-4 лігах, здається жодного?
Збірна Петракова взагалі виграла ЧС - де було те майбутнє? Скільки гравців заграло в Європі в топ-4 лігах, здається жодного?
Пам'ятаю як Шевченко їздив в політичне турне з пані Королєвською (з Партії Регіонів) за великі гроші та годував різноманітними надіями найбідніший народ в Європі.
Годування надіями (вступимо в ЄС, вступимо в НАТО, заживемо гарно та багато, подолаємо корупцію) - це ж найулюбленіший політичний спорт в Україні з 1991 року. 
А до цього народ годували надією побудувати "комунізм" десь 70 років. 
Годувати "надіями", бажано довготерміновими - це така собі забавка. 
Аби Андрій Миколайович добре вчився хоча би в середній школі, то він би знав з історії українського народу, що жити "надіями та сподіваннями" - це безперспективна та небезпечна штука. 
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+2
Alexx
Нашу сборную.все возили.Разница в классе пропасть
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-2
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