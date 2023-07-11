Леся ЦУРЕНКО: «Против таких людей, как Свёнтек, играть приятно»

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась мыслями о четвертьфинале Ига Свёнтек – Элина Свитолина на Уимблдоне.

«Будет ли фактор того, что Ига очень поддерживает украинцев во время полномасштабной войны, делать этот поединок тяжелее для Элины? На самом деле, я думаю, что это должно быть приятно играть против таких людей. Значительно труднее играть с ней именно потому, что она первая ракетка мира, она действительно очень хорошо играет и, чтобы ее победить, надо показывать очень хороший теннис. Но, как мы видим, Элина именно так и играет. Поэтому будем болеть за Элину, при этом я поблагодарю Игу за её поддержку, но вот именно сегодня вся наша страна будет на стороне Элины», – сказала Цуренко в эфире радио «Промінь».

Матч Ига Свёнтек – Элина Свитолина состоится во вторник, начало в 15:30 по Киеву.