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  4. Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
11 июля 2023, 00:40 |
323
1

Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала Уимблдона

11 июля 2023, 00:40 |
323
1
Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В матче 1/4 финала украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Начало матча в 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила полька.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№42 WTA).

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Элина Свитолина смотреть онлайн Уимблдон-2023 Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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Volodymyr2023
Еліна Світоліна, удачі тобі..!!!
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