Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В матче 1/4 финала украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Начало матча в 15:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила полька.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№42 WTA).

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