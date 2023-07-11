Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала Уимблдона
11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.
В матче 1/4 финала украинка сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек. Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Начало матча в 15:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила полька.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Пегулы (№4 WTA) или Маркеты Вондроушовой (№42 WTA).
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