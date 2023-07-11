Ворскла начала сбор в Польше

Игроки полтавской «Ворсклы» начали в Польше предсезонный подготовительный сбор.

Базироваться команда будет в городке Устронь, что в южной части Польши.

К партнерам по «Ворскле» присоединился полузащитник Таулант Сефери. Также в составе группа игроков из юношеского коллектива клуба.

На польском сборе «Ворскла» должна провести три товарищеским матча. На 15 июля намечена встреча с ГКС «Тихы», 18-го – с «Полонией» Лазиска-Гурне и 21 июля с ГКС «Рекорд» Бельско-Бяла.