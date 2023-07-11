Украина. Премьер лига11 июля 2023, 11:52 | Обновлено 11 июля 2023, 12:03
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Ворскла начала сбор в Польше
Полтавская команда будет готовиться в городке Устронь
11 июля 2023, 11:52 | Обновлено 11 июля 2023, 12:03
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Игроки полтавской «Ворсклы» начали в Польше предсезонный подготовительный сбор.
Базироваться команда будет в городке Устронь, что в южной части Польши.
К партнерам по «Ворскле» присоединился полузащитник Таулант Сефери. Также в составе группа игроков из юношеского коллектива клуба.
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На польском сборе «Ворскла» должна провести три товарищеским матча. На 15 июля намечена встреча с ГКС «Тихы», 18-го – с «Полонией» Лазиска-Гурне и 21 июля с ГКС «Рекорд» Бельско-Бяла.
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