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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 11:52 | Обновлено 11 июля 2023, 12:03
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0

Ворскла начала сбор в Польше

Полтавская команда будет готовиться в городке Устронь

11 июля 2023, 11:52 | Обновлено 11 июля 2023, 12:03
280
0
Ворскла начала сбор в Польше
ФК Ворскла Полтава

Игроки полтавской «Ворсклы» начали в Польше предсезонный подготовительный сбор.

Базироваться команда будет в городке Устронь, что в южной части Польши.

К партнерам по «Ворскле» присоединился полузащитник Таулант Сефери. Также в составе группа игроков из юношеского коллектива клуба.

На польском сборе «Ворскла» должна провести три товарищеским матча. На 15 июля намечена встреча с ГКС «Тихы», 18-го – с «Полонией» Лазиска-Гурне и 21 июля с ГКС «Рекорд» Бельско-Бяла.

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Ворскла Полтава учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Ворскла
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