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Уимблдон
11 июля 2023, 11:11 | Обновлено 11 июля 2023, 11:12
156
0

Киченок / Павич – Данилина / Маю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финаола микста на Уимблдоне

11 июля 2023, 11:11 | Обновлено 11 июля 2023, 11:12
156
0
Киченок / Павич – Данилина / Маю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

11 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Анна Данилина / Николя Маю (Казахстан / Франция). Встреча состоится 4-м запуском на корте №8 после матча Гонсалес / Роже-Васселин – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Джонни О'Мара/ Оливия Николлз – Меттью Эбден / Эллен Перес.

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 11 июля
Людмила Киченок Мате Павич смотреть онлайн Уимблдон-2023 Николя Маю Анна Данилина
Источник Sport.ua
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