Киченок / Павич – Данилина / Маю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финаола микста на Уимблдоне
11 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.
В 1/4 финала украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Анна Данилина / Николя Маю (Казахстан / Франция). Встреча состоится 4-м запуском на корте №8 после матча Гонсалес / Роже-Васселин – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Далее по сетке победители матча Джонни О'Мара/ Оливия Николлз – Меттью Эбден / Эллен Перес.
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