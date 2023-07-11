Киченок / Павич – Данилина / Маю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Анна Данилина / Николя Маю (Казахстан / Франция). Встреча состоится 4-м запуском на корте №8 после матча Гонсалес / Роже-Васселин – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Джонни О'Мара/ Оливия Николлз – Меттью Эбден / Эллен Перес.

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