Другие новости11 июля 2023, 11:11 | Обновлено 11 июля 2023, 11:21
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Видаль определился с продолжением карьеры
Чилиец решил перебраться в Бразилию
11 июля 2023, 11:11 | Обновлено 11 июля 2023, 11:21
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Полузащитник Артуро Видаль намерен продолжить карьеру в бразильском клубе «Атлетико Паранаэнсе».
Сообщается, что 36-летний игрок принял решение расторгнуть с «Фламенго» контракт, который рассчитан до конца этого года.
С новой командой Видаль намерен подписать контракт до конца нынешнего года с возможностью продления.
Артуро Видаль является воспитанником чилийского клуба «Коло-Коло». Ранее он выступал в Европе за миланский «Интер», «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и «Байер».
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