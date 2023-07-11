Видаль определился с продолжением карьеры

Полузащитник Артуро Видаль намерен продолжить карьеру в бразильском клубе «Атлетико Паранаэнсе».

Сообщается, что 36-летний игрок принял решение расторгнуть с «Фламенго» контракт, который рассчитан до конца этого года.

С новой командой Видаль намерен подписать контракт до конца нынешнего года с возможностью продления.

Артуро Видаль является воспитанником чилийского клуба «Коло-Коло». Ранее он выступал в Европе за миланский «Интер», «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и «Байер».