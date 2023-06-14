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  4. Видаль покинет Фламенго в конце года
Бразилия
14 июня 2023, 17:23 |
66
0

Видаль покинет Фламенго в конце года

Хавбек хочет вернуться в Чили

14 июня 2023, 17:23 |
66
0
Видаль покинет Фламенго в конце года
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный чилийский полузащитник Артуро Видаль сообщил о своем намерении покинуть «Фламенго» в конце календарного года, когда истечет срок его контракта:

«Я не останусь во «Фламенго», я хочу вернуться в Чили, в «Коло-Коло». Но я еще должен хорошо проанализировать ситуацию. Я хочу насладиться оставшейся частью контракта, выиграть три титулы, а там посмотрим. Говорить об этом сейчас – означало бы проявить неуважение к клубу».

Видаль перешел во «Фламенго» в июле прошлого года. Суммарно провел за команду 51 матч, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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Источник ITA Sport Press
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