Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Артуро Видаль перешел во Фламенго
Бразилия
14 июля 2022, 10:29 |
95
0

ОФИЦИАЛЬНО. Артуро Видаль перешел во Фламенго

Звездный чилийский хавбек продолжит карьеру в Бразилии

14 июля 2022, 10:29 |
95
0
ОФИЦИАЛЬНО. Артуро Видаль перешел во Фламенго
ФК Фламенго

«Фламенго» официально сообщил о подписании хавбека Артуро Видаля. 35-летний чилиец будет выступать под 32-м номером.

Детали контракта не сообщаются, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано на два года.

Предыдущим клубом Видаля был «Интер», контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне на счету Видаля 2 гола и 4 ассиста в 40 матчах за «Интер» во всех турнирах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама
Дебютант Серии А ведет переговоры с Марсело
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль купил форварда сборной Гвинеи
Артуро Видаль Фламенго Интер Милан трансферы трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Фламенго
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Футбол | 13 июля 2022, 11:28 12
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»

Украинский вингер – о переходе в «Аль-Айн»

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Футбол | 13 июля 2022, 10:26 45
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн

Эмиратский клуб объявил о трансфере украинца

Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Футбол | 14.07.2022, 06:00
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Футбол | 13.07.2022, 18:00
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ
Футбол | 14.07.2022, 06:23
Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ
Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
12.07.2022, 17:49
Война
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
12.07.2022, 23:52 11
Футбол
Генштаб: «ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы»
Генштаб: «ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы»
14.07.2022, 07:39
Война
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
12.07.2022, 14:44
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
13.07.2022, 18:45 5
Футбол
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
12.07.2022, 15:49 21
Футбол
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
12.07.2022, 21:21 1
Футбол
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
12.07.2022, 11:11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем