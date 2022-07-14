ОФИЦИАЛЬНО. Артуро Видаль перешел во Фламенго

«Фламенго» официально сообщил о подписании хавбека Артуро Видаля. 35-летний чилиец будет выступать под 32-м номером.

Детали контракта не сообщаются, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано на два года.

Предыдущим клубом Видаля был «Интер», контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне на счету Видаля 2 гола и 4 ассиста в 40 матчах за «Интер» во всех турнирах.