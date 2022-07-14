Бразилия14 июля 2022, 10:29 |
95
0
ОФИЦИАЛЬНО. Артуро Видаль перешел во Фламенго
Звездный чилийский хавбек продолжит карьеру в Бразилии
14 июля 2022, 10:29 |
95
0
«Фламенго» официально сообщил о подписании хавбека Артуро Видаля. 35-летний чилиец будет выступать под 32-м номером.
Детали контракта не сообщаются, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано на два года.
Предыдущим клубом Видаля был «Интер», контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В прошлом сезоне на счету Видаля 2 гола и 4 ассиста в 40 матчах за «Интер» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июля 2022, 11:28 12
Украинский вингер – о переходе в «Аль-Айн»
Футбол | 13 июля 2022, 10:26 45
Эмиратский клуб объявил о трансфере украинца
Футбол | 14.07.2022, 06:00
Футбол | 13.07.2022, 18:00
Футбол | 14.07.2022, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.07.2022, 17:49
12.07.2022, 23:52 11
14.07.2022, 07:39
12.07.2022, 14:44
13.07.2022, 18:45 5
12.07.2022, 15:49 21
12.07.2022, 21:21 1
12.07.2022, 11:11