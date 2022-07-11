ОФИЦИАЛЬНО. Видаль покинул Интер по обоюдному согласию сторон

Чилийский полузащитник Артуро Видаль официально уходит из миланского «Интера».

Футболист и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Видаль подпишет контракт на два гола с бразильским клубом «Фламенго».

35-летний хавбек в прошлом сезоне за «Интер» сыграл 41 матч и забил 2 гола во всех турнирах.