Италия11 июля 2022, 21:55 | Обновлено 11 июля 2022, 22:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Видаль покинул Интер по обоюдному согласию сторон
Ожидается, что хавбек подпишет контракт на два года с бразильским «Фламенго»
11 июля 2022, 21:55 | Обновлено 11 июля 2022, 22:05
406
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Чилийский полузащитник Артуро Видаль официально уходит из миланского «Интера».
Футболист и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
Ранее сообщалось, что Видаль подпишет контракт на два гола с бразильским клубом «Фламенго».
35-летний хавбек в прошлом сезоне за «Интер» сыграл 41 матч и забил 2 гола во всех турнирах.
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