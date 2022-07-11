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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Видаль покинул Интер по обоюдному согласию сторон
Италия
11 июля 2022, 21:55 | Обновлено 11 июля 2022, 22:05
406
0

ОФИЦИАЛЬНО. Видаль покинул Интер по обоюдному согласию сторон

Ожидается, что хавбек подпишет контракт на два года с бразильским «Фламенго»

11 июля 2022, 21:55 | Обновлено 11 июля 2022, 22:05
406
0
ОФИЦИАЛЬНО. Видаль покинул Интер по обоюдному согласию сторон
ФК Интер Милан. Артуро Видаль

Чилийский полузащитник Артуро Видаль официально уходит из миланского «Интера».

Футболист и клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Видаль подпишет контракт на два гола с бразильским клубом «Фламенго».

35-летний хавбек в прошлом сезоне за «Интер» сыграл 41 матч и забил 2 гола во всех турнирах.

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Артуро Видаль Интер Милан Фламенго трансферы трансферы Серии A расторжение контракта
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Источник ФК Интер
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