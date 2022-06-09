Звездный хавбек Интера продолжит карьеру в Бразилии

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль в ближайшее время станет игроком «Фламенго». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Видаля с «Интером» действует до лета 2023 года. Но миланский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и в ближайшее время расторгнет контракт с 35-летним чилийским хавбеком.

Контракт Видаля с «Фламенго» будет рассчитан на два года. Соглашение будет официально подписано в ближайшее время.

Видаль выступает за «Интер» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 4 ассиста в 41 матчей во всех турнирах.