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  4. Звездный хавбек Интера продолжит карьеру в Бразилии
Италия
09 июня 2022, 16:08 |
447
0

Звездный хавбек Интера продолжит карьеру в Бразилии

Артуро Видаль подпишет контракт с «Фламенго»

09 июня 2022, 16:08 |
447
0
Звездный хавбек Интера продолжит карьеру в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль в ближайшее время станет игроком «Фламенго». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Видаля с «Интером» действует до лета 2023 года. Но миланский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и в ближайшее время расторгнет контракт с 35-летним чилийским хавбеком.

Контракт Видаля с «Фламенго» будет рассчитан на два года. Соглашение будет официально подписано в ближайшее время.

Видаль выступает за «Интер» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 4 ассиста в 41 матчей во всех турнирах.

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Источник твиттер Николо Скиры
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